Quỹ "khổng lồ" tiếp tục mua hàng tấn vàng khi giá biến động

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vừa mua ròng 2 tấn vàng trong phiên 12/5, tiếp chuỗi “gom hàng” 4 phiên liên tiếp. Đây là tín hiệu khá tích cực sau hơn chục phiên bán ròng liên tiếp trước đó. Hiện tại, quỹ này nắm hơn 1.038 tấn vàng.

Giá vàng thế giới trải qua phiên 12/5 đầy biến động khi biên độ dao động lên tới gần 140 USD/oz. Trong phiên, giá vàng giao ngay có lúc tăng vượt 4.774 USD/oz, có lúc chịu áp lực bán mạnh và rơi về gần 4.638 USD/oz trước khi “rút chân” đóng cửa quanh 4.715 USD/oz.

Trong bối cảnh giá dầu leo thang, và khả năng đi đến thỏa thuận giữa Washington và Tehran chưa thực sự rõ ràng, nhà đầu tư rõ ràng ưa chuộng USD như một “hầm trú ẩn”. Trong phiên, chỉ số Dollar Index tăng 0,34%, chốt ở mức 98,29 điểm.

Giá vàng chạm đáy của phiên sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo thống kê cho thấy sự tăng tốc của lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ tháng 5/2023 và cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo của giới phân tích.

Lạm phát leo thang, cùng số liệu thống kê cho thấy thị trường lao động của Mỹ còn vững, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó tiếp tục giảm lãi suất.

Mặc dù giá vàng đã giảm khoảng 12% kể từ khi cuộc xung đột Iran bắt đầu, nhưng theo bà Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ING, đợt bán tháo này chỉ phản ánh tác động kinh tế vĩ mô của cú sốc giá dầu chứ không phải sự suy giảm vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Manthey cho biết ING vẫn lạc quan về vàng, nhưng ngân hàng này thừa nhận rằng các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ làm gia tăng sự bất ổn trong ngắn hạn.

Bà nói: “Việc ông Trump bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran khiến thời hạn ngừng bắn không rõ ràng và rủi ro lạm phát gia tăng, điều này hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của Fed. Đà tăng giá phụ thuộc vào việc giá năng lượng giảm, lạm phát hạ nhiệt và việc Fed cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm. Việc mua vào của ngân hàng trung ương và dòng vốn ETF phục hồi sẽ hỗ trợ thêm cho giá vàng.”

ING hiện dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay. Bà cho biết: “Rủi ro giảm giá chính là sự đổ vỡ trong các cuộc đàm phán hòa bình, khiến giá năng lượng tiếp tục ở mức cao và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên chính sách tiền tệ cho đến cuối năm”.