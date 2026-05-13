SSIAM bắt tay 2 định chế tài chính, mở rộng cơ hội đầu tư và tài trợ vốn giữa Nhật Bản và Việt Nam

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSI Asset Management Co., Ltd.), CCI CrossBorder (CCIX) và Daiwa Corporate Investment (DCI) vừa ký kết Thỏa Thuận Hợp Tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, hướng tới tạo lập và mở rộng các cơ hội đồng đầu tư và kết nối tài trợ vốn giữa các định chế tài chính Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam.

Trên cơ sở hợp tác bình đẳng, ba tổ chức với thế mạnh bổ trợ trong lĩnh vực tài chính và đầu tư tại Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng xây dựng một khuôn khổ hợp tác mang tính thực tiễn. Phát huy chuyên môn, mạng lưới và nguồn lực của từng bên, SSIAM, CCIX và DCI sẽ chủ động tìm kiếm, cấu trúc và triển khai các cơ hội đầu tư và tài trợ vốn trung, dài hạn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam và nền kinh tế.

Bên cạnh các khoản đầu tư của CCIX thông qua Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM 4 do DCI và SSIAM đồng quản lý, cơ chế hợp tác mới sẽ mở rộng sang các giải pháp vốn đa dạng từ CCIX, bao gồm tín dụng và các hình thức tài trợ trung gian. Nhờ khuôn khổ cấp vốn đa tầng, tức cơ chế phân bổ vốn qua nhiều công cụ tài chính đa dạng, ba Bên cùng hướng tới mục tiêu hỗ trợ sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam, qua các hoạt động:

(1) Đồng triển khai các cơ hội đầu tư và tài trợ tại Việt Nam, xây dựng cơ chế đáp ứng đa dạng nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

(2) Hỗ trợ kết nối và mở rộng mạng lưới giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các bên liên quan.

(3) Chia sẻ thông tin, góc nhìn về xu hướng thị trường, diễn biến ngành và môi trường pháp lý, thể chế.

Cơ chế hợp tác này cũng đánh dấu bước tiến trong việc các định chế tài chính Nhật Bản phối hợp cùng các nền tảng đầu tư hàng đầu tại Việt Nam nhằm cung cấp vốn cho khu vực kinh tế thực (lĩnh vực sản xuất - kinh doanh). Qua đó, các bên kỳ vọng làm rõ hơn nữa vai trò của các tổ chức tài chính Nhật Bản tại những thị trường tăng trưởng cao, với cách tiếp cận thực tiễn và định hướng triển khai cụ thể tại Việt Nam. Trong thời gian tới, ba Bên sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi và triển khai các hoạt động hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn mô hình tài chính này, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường Việt Nam.