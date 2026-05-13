Người nhà lãnh đạo SeABank đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SSB

Ông Lê Hữu Báu, chồng của bà Nguyễn Thị Nga- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, MCK: SSB), vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Lê Hữu Báu vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu SSB nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/5/2026 đến ngày 12/6/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Báu đang sở hữu hơn 50,6 triệu cổ phiếu SSB, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,779% vốn tại SeABank. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu tăng lên mức hơn 55,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,955%.

Ở chiều ngược lại, mới đây ông Lê Tuấn Anh, con trai Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Nguyễn Thị Nga, đã đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu SSB nhằm mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.

Giao dịch cũng dự kiến diễn ra từ ngày 15/5/2026 đến ngày 12/6/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, ông Lê Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu cổ phiếu SSB từ gần 36,4 triệu cổ phiếu xuống còn gần 31,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,278% xuống còn 1,102% vốn tại SeABank.

Cũng tại các văn bản thông báo nêu trên cho thấy, bà Nguyễn Thị Nga- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SeABank đang sở hữu gần 120,1 triệu cổ phiếu SSB, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,221% vốn.

Bên cạnh đó, bà Lê Thu Thủy- Phó Chủ tịch HĐQT SeABank (đồng thời là con gái của ông Lê Hữu Báu và bà Nguyễn Thị Nga và là em gái của ông Lê Tuấn Anh) đang sở hữu hơn 65,6 triệu cổ phiếu SSB, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,307% vốn tại SeABank.

Trong một diễn biến khác, SeABank đã thông qua kế hoạch triển khai Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2026.

Theo đó, ngân hàng dự kiến triển khai phương án phát hành 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông. Thời gian thực hiện trong quý II - quý III/2026.

Đồng thời, SeABank cũng sẽ phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động của SeABank năm 2026. Dự kiến triển khai trong năm 2026, sau khi UBCKNN có công văn về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu, phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định pháp luật có liên quan.

Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành nêu trên, vốn điều lệ của SeABank sẽ tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.