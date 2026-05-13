Vừa về tay ông lớn dược phẩm Trung Quốc, loạt lãnh đạo Imexpharm cùng bán ra lượng cổ phiếu

Theo Lê Sáng | 13-05-2026 - 15:20 PM | Thị trường chứng khoán

Nhiều lãnh đạo của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (MCK: IMP, sàn: HoSE) vừa báo cáo kết quả bán ra cổ phiếu.

Theo báo cáo, bà Trần Thị Đào - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Imexpharm, báo cáo đã bán 371.400 cổ phiếu IMP bằng phương thức thỏa thuận trong phiên 7/5. Sau giao dịch, bà Đào hạ tỷ lệ sở hữu tại Imexpharm từ 671.400 cổ phiếu (tỷ lệ 0,44% vốn điều lệ) xuống còn 300.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,2%).

Tương tự, ông Ngô Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Imexphar báo cáo đã bán 156.000 cổ phiếu IMP bằng phương thức thỏa thuận cũng trong phiên 7/5, qua đó giảm sở hữu về còn 150.000 cổ phiếu, tương đương khoảng 0,1% vốn điều lệ.

Cũng trong phiên 7/5, một Phó Tổng Giám đốc khác của Imexpharm là ông Huỳnh Văn Nhung đã bán thỏa thuận 80.000 cổ phiếu IMP, qua đó giảm sở hữu xuống 100.000 cổ phiếu chiếm 0,065% vốn IMP.

Cùng thời gian và phương thức, Kế toán trưởng Dương Hoàng Vũ đã bán ra 12.000 cổ phiếu, qua đó giảm sở hữu về còn 10.000 cổ phiếu chiếm 0,006% vốn.

Dàn lãnh đạo Imexpharm thoái vốn trong bối cảnh công ty dược phẩm này vừa đổi chủ. Theo đó, trong các báo cáo phải công bố theo quy định, Lian SGP Holding Pte. Ltd cho biết đã mua vào 104,5 triệu cổ phiếu IMP để nâng sở hữu từ 0% lên 67,87% vốn điều lệ và trở thành công ty mẹ của Imexpharm.

Với giá chào mua 57.400 đồng/cổ phiếu, ước tính, Lian SGP Holding Pte. Ltd. đã chi ra gần 6.000 tỷ đồng để thực hiện thương vụ.

Lian SGP Holding Pte. Ltd. Được biết đến là công ty con gián tiếp do "ông lớn" dược phẩm Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) sở hữu 100%.

Livzon Pharmaceutical Group là tập đoàn dược phẩm lớn của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1985, vốn điều lệ hiện tại hơn 935 triệu Nhân dân tệ. Tập đoàn chuyên nghiên cứu, sản xuất, phát triển các loại dược phẩm, tân dược, đông y, nguyên liệu thuốc… hoạt động trên hơn 30 quốc gia toàn cầu, trong đó có Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á... Livzon Pharmaceutical Group hiện nằm trong nhóm 25 doanh nghiệp dược lớn nhất Trung Quốc.

Lian SGP Holding Pte. Ltd. nhận chuyển nhượng cổ phần Imexpharm từ nhóm SK Group. Trong đó, SK Investment Vina III Pte. Ltd đã bán 68,8 triệu cổ phiếu, dự kiến hạ tỷ lệ nắm giữ từ 47,69% xuống còn 4,6 triệu cổ phiếu, tương đương 3%.

CTCP Đầu tư Bình Minh Kim đã bán toàn bộ 15,02 triệu cổ phiếu, qua đó không còn nắm giữ cổ phiếu IMP nào. Và CTCP Đầu tư KBA cũng bán ra toàn bộ 11,3 triệu cổ phiếu IMP đang nắm giữ để không còn sở hữu cổ phiếu IMP nào.

Các giao dịch của nhóm SK Group được thực hiện trong thời gian từ 17-21/4/2026.

VN-Index áp sát đỉnh lịch sử, CTCK cảnh báo kịch bản "xanh vỏ đỏ lòng"

SACOMBANK lập kỷ lục: Từ "bàn tay vàng" của ông Nguyễn Đức Thuỵ đến pha đổi tên đậm chất "phong thuỷ"

Người nhà lãnh đạo SeABank đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SSB

Hạ tầng Gelex 'rót thêm' hơn 785 tỷ đồng vào công ty con

Một doanh nghiệp "lạ" trả cổ tức kỷ lục 60% bằng tiền mặt

SSIAM bắt tay 2 định chế tài chính, mở rộng cơ hội đầu tư và tài trợ vốn giữa Nhật Bản và Việt Nam

