Hà Linh | 13-05-2026 - 15:21 PM | Thị trường chứng khoán

Lãnh đạo MWG nói gì về mục tiêu IPO Bách Hóa Xanh?

Mục tiêu Bách Hóa Xanh đề ra là hoàn thành IPO trong 3 năm tới. Chuỗi hiện đã có lãi 1–2 năm và kỳ vọng tiếp tục có lãi trong năm 2026 đủ điều kiện 3 năm liên tiếp. Còn lại là phải xóa lỗ lũy kế.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư quý 1/2026 mới đây, ban lãnh đạo CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) đã có những chia sẻ đáng chú ý về lộ trình IPO công ty con là Bách Hóa Xanh.

Theo đó, mục tiêu đề ra là hoàn thành IPO Bách Hóa Xanh trong 3 năm tới. Chuỗi hiện đã có lãi 1–2 năm và kỳ vọng tiếp tục có lãi trong năm 2026 đủ điều kiện 3 năm liên tiếp. Mục tiêu còn lại là phải xóa lỗ lũy kế.

Ban lãnh đạo MWG cho biết, mục tiêu lợi nhuận năm 2026 của Bách Hóa Xanh ít nhất gấp đôi năm 2025. Các tối ưu chi phí lớn đã hoàn tất; tiếp theo là tối ưu các chi phí nhỏ. Khi doanh thu tăng, định phí gần như không đổi, nên dư địa để cải thiện lợi nhuận vẫn còn lớn.

Trong quý 1, Bách Hóa Xanh đạt lợi nhuận gần 400 tỷ đồng, so với mức khoảng 10 tỷ cùng kỳ 2025. Tăng trưởng đến từ sự thay đổi trong cách thức bán hàng Tết, kiểm soát hao hụt, tối ưu logistics và chi phí back-office. “Khi doanh thu tăng, định phí gần như không đổi nên đòn bẩy vận hành tạo ra sự cải thiện lợi nhuận lớn”, ban lãnh đạo MWG cho biết.

Chiến lược của Bách Hóa Xanh tập trung 4 trụ cột: (1) Mở mới khoảng 1.000 cửa hàng; (2) Nâng cao trải nghiệm khách hàng; (3) Đầu tư cải thiện chất lượng hàng hóa; (4) Kiểm soát chi phí và vận hành hiệu quả.

Theo ban lãnh đạo MWG, trong giai đoạn tăng trưởng, Bách Hóa Xanh cần phải đẩy mạnh doanh thu để chiếm lĩnh thị phần. Công ty không đặt nặng mục tiêu biên lợi nhuận, thay vào đó kỳ vọng khi doanh thu tăng lên, lợi nhuận tuyệt đối tăng lên để đáp ứng mục tiêu IPO.

Hiện tại, chuỗi đang trong chiến dịch mở rộng mạnh mẽ, đặc biệt là tại miền Bắc. Từ đầu năm đến nay, Bách Hóa Xanh đã mở thêm 430 cửa hàng qua đó nâng quy mô hệ thống lên 2.989 cửa hàng. Đáng chú ý, chuỗi vừa có cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội.

Ban lãnh đạo MWG cho biết, chiến lược triển khai tại Hà Nội sẽ đi từ vùng ven trước và sau đó mới tiến dần vào khu vực trung tâm. Hà Nội cũng là một thị trường ở miền Bắc, dự kiến sẽ có nhiều cửa hàng Bách Hóa Xanh hơn trong thời gian tới.

Cửa hàng miền Bắc mới triển khai trong vòng 6 tháng, cần thêm thời gian để đánh giá. Tuy nhiên, sức mua miền Bắc được nhận định cao hơn miền Trung, xu hướng dịch chuyển từ chợ truyền thống sang kênh hiện đại diễn ra nhanh hơn. Bên cạnh đó, cửa hàng vừa và nhỏ nên chi phí đầu tư thấp hơn 20% so với các cửa hàng trước. Với quy mô nhỏ hiện tại, mục tiêu 5 tỷ đồng/tháng khó đạt.

Ban lãnh đạo MWG cho biết, lạm phát có ảnh hưởng đến sức mua, nhưng Bách Hóa Xanh có lợi thế nhờ giá ổn định và chất lượng hàng hóa được kiểm soát tốt. Doanh thu vẫn có tín hiệu khả quan. Tháng 4 và 5, doanh thu bình quân của cửa hàng cũ đã cải thiện. Doanh thu tháng 4 tăng khoảng 10% so với bình quân các tháng quý 1. Tháng 5 có tín hiệu tích cực hơn.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

