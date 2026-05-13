Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bị chiếm đoạt tiền

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã làm rõ và bắt giữ 04 đối tượng là tài xế taxi có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Công ty GSM) thuộc Tập đoàn VinGroup.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện, từ cuối năm 2025, trên địa bàn tỉnh xuất hiện hoạt động mua, bán thiết bị điện tử có tác dụng ngăn chặn, vô hiệu hóa việc truyền tín hiệu giám sát của các hãng taxi. Đến cuối tháng 4/2026, tiếp tục có thông tin từ Công ty GSM trình báo: Qua công tác quản lý, vận hành hoạt động vận chuyển khách hàng của Công ty GSM, phát hiện các nhân viên Công ty (là tài xế taxi) sử dụng thiết bị điện tử có khả năng can thiệp trái phép vào hệ thống điện tử của xe điện VinFast, làm mất tác dụng “Mắt thần” để chiếm đoạt tiền của Công ty GSM. Thiết bị “Mắt thần” là hệ thống cảm biến hồng ngoại được lắp đặt trên xe ô tô điện VinFast, có tác dụng nhận biết khi có khách hàng (người sử dụng dịch vụ taxi) ngồi tại ghế phụ và hàng ghế sau xe ô tô.

Theo đại diện Công ty GSM cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 800 xe của Công ty đang chạy dịch vụ taxi. Việc các tài xế sử dụng thiết bị điện tử “phá sóng” để can thiệp trái phép vào hệ thống vận hành của xe, làm hệ thống cảm biến hồng ngoại không nhận biết được khi có khách hàng ngồi trên ghế phụ hoặc ghế sau của xe điện VinFast, từ đó thực hiện hành vi gian lận thanh toán, gây thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhận định đây là thủ đoạn mới, các đối tượng hoạt động khép kín, tinh vi, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập án để đấu tranh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 28/4/2026, tại khu vực xóm Thơm, xã Phú Bình, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện 03 tài xế taxi của Công ty GSM là Trịnh Ngọc Chiến (sinh năm 1992, thường trú tại xã Đại Phúc); Đinh Quý Dương (sinh năm 1996, thường trú tại phường Sông Công) và Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1990, thường trú tại phường Phổ Yên) đang chở khách, trên các xe ô tô đều sử dụng thiết bị điện tử “phá sóng” để chiếm đoạt tiền của Công ty GSM. Đồng thời, Cơ quan điều tra tiến hành xác minh, làm rõ và triệu tập Ma Khánh Hùng (sinh năm 2000, thường trú tại xã Trung Hội) là người bán thiết bị “phá sóng” cho 03 đối tượng trên. Tang vật tạm giữ gồm 08 thiết bị điện tử có tác dụng can thiệp trái phép làm mất tác dụng chức năng nhận diện khách trên xe của hệ thống Taxi xanh SM và một số vật chứng có liên quan.

Phương tiện, thiết bị của các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi gian lận, chiếm đoạt tài sản

Tại Cơ quan điều tra, Ma Khánh Hùng, Trịnh Ngọc Chiến, Đinh Quý Dương và Nguyễn Trung Thành đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, khoảng tháng 4/2025, Ma Khánh Hùng được ký hợp đồng là nhân viên tài xế taxi của Công ty GSM, chi nhánh tại Thái Nguyên. Trong quá trình làm việc tại đây, Hùng đã tìm mua trên mạng xã hội và sử dụng thiết bị điện tử “phá sóng”, bị Công ty GSM phát hiện, đuổi việc. Sau đó, thấy nhiều người hỏi mua thiết bị này nên Hùng đã chuyển sang mua bán, cung cấp cho các tài xế taxi nhằm mục đích kiếm lời. Từ tháng 05/2025 đến tháng 04/2026, Hùng đã bán thiết bị điện tử “phá sóng” cho nhiều người, trong đó có Trịnh Ngọc Chiến, Đinh Quý Dương và Nguyễn Trung Thành với giá từ 500.000 - 900.000 đồng/1 thiết bị. Sau đó, các đối tượng đã nhiều lần sử dụng thiết bị này để chiếm đoạt tiền dịch vụ vận chuyển của Công ty GSM.

Ngày 30/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ma Khánh Hùng, Trịnh Ngọc Chiến, Đinh Quý Dương và Nguyễn Trung Thành về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 01, Điều 290 Bộ luật Hình sự.