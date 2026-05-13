Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty nghiên cứu robot phẫu thuật

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã: VIC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con - Công ty Cổ phần Vinsurgical.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Vinsurgical có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 153 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 51% vốn điều lệ.

Doanh nghiệp mới này tập trung vào các lĩnh vực then chốt: nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ robot phẫu thuật, thiết bị y tế thông minh cùng các giải pháp hỗ trợ y khoa tiên tiến.

Trong lĩnh vực y tế, hệ sinh thái của Vingroup hiện sở hữu hệ thống bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Hồi tháng 12/2025, Vingroup từng thông báo giải thể Công ty CP Đầu tư Y học công nghệ cao VinMedtech.

Liên quan tới lĩnh vực công nghệ con, Vingroup hiện có 2 công ty con là Công ty Cổ phần Nghiên cứu phát triển và ứng dụng người máy VinRobotic và công ty con CTCP Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng Người máy Đa năng VinMotion (Công ty VinMotion). Hai công ty đều vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup đều nắm giữ 51% tại mỗi công ty.

Về tình hình kinh doanh, Vingroup đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 104.352 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2025 nhờ ghi nhận tăng trưởng tích cực từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.611 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ. Tại ngày 31/3, tổng tài sản Vingroup đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng.

Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thực hiện 22% kế hoạch doanh thu và 16% mục tiêu lợi nhuận đề ra.﻿