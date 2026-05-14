Dẫn đầu danh sách chậm đóng bảo hiểm TP.HCM, Xây dựng Hòa Bình đang làm ăn ra sao?

Xây dựng Hòa Bình báo lãi lớn nhưng vẫn chậm đóng bảo hiểm

Mới đây, Phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã công bố danh sách 26.613 đơn vị chậm đóng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên, số liệu được tính đến hết ngày 30/4/2026, cập nhật UNC đến hết ngày 10/5/2026.

Đáng chú ý, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC, sàn UPCoM) tiếp tục dẫn đầu danh sách chậm đóng bảo hiểm TP.HCM với số tiền gần 71,1 tỷ đồng. Tại thời điểm thống kê, doanh nghiệp đang sở hữu 1.184 người lao động.

Mặc dù chậm đóng bảo hiểm với số tiền lớn, Xây dựng Hòa Bình vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối khả quan trong quý đầu năm 2026.

Theo đó, kết thúc quý I/2026, Xây dựng Hòa Bình mang về doanh thu thuần gần 1.322,2 tỷ đồng, tăng 91,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu dịch vụ xây dựng thu về hơn 1.035,7 tỷ đồng, tăng 67,6% so với cùng kỳ; doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm gấp 11,1 lần cùng kỳ, ở mức gần 191,6 tỷ đồng; doanh thu khác cũng tăng mạnh từ 5,3 tỷ đồng lên gần 56 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu cho thuê bất động sản (đất, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, văn phòng, nhà ở), doanh thu bán bất động sản lại ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của Xây dựng Hòa Bình chỉ tăng 6,3% so với quý I/2025, lên mức hơn 55,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 19,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 81,5%. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ 96,9 tỷ đồng xuống còn 91,4 tỷ đồng.

Kết quả, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán trước thuế quý I/2026 đạt gần 26,8 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 22,7 tỷ đồng, gấp 4,2 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình tăng gần 173 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 16.274,6 tỷ đồng.

Chiếm 42,3% tổng tài sản của doanh nghiệp là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, ở mức hơn 6.880,5 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu từ CTCP Máy Xây dựng Matec gần 579,9 tỷ đồng; thu từ CTCP Gamuda Land (HCMC) gần 463,3 tỷ đồng,...

Ngoài ra, hàng tồn kho hơn 2.406,9 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn gần 748,6 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang nằm ở Dự án Ascent Plaza với gần 620,3 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Xây dựng Hòa Bình đang ở mức hơn 14.275,5 tỷ đồng, tăng hơn 131 tỷ đồng so với đầu năm.

Về cơ cấu nợ, khoản phải trả người bán ngắn hạn ghi nhận hơn 4.123,4 tỷ đồng, chiếm gần 28,9% tổng nợ. Trong đó, doanh nghiệp trả ngắn hạn cho Công ty TNHH MTV Máy Xây dựng Matec gần 129 tỷ đồng; Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Sản xuất Thịnh Vượng hơn 122,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Kajima Việt Nam gần 104,3 tỷ đồng,...

Ngoài ra, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 3.109 tỷ đồng, chiếm 21,8% tổng nợ. Trong đó, CTCP Thái - Holding đã trả trước ngắn hạn cho Xây dựng Hòa Bình gần 303,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Đổi mới và Sáng tạo FPT số tiền 144,9 tỷ đồng.

Cuối cùng, Xây dựng Hòa Bình vay và nợ thuê tài chính hơn 4.027,1 tỷ đồng, chiếm 28,2% tổng nợ, đây chủ yếu là các khoản vay từ ngân hàng.

Xây dựng Hòa Bình bị kiểm toán ngoại trừ do thiếu xác nhận công nợ

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Xây dựng Hòa Bình mang về doanh thu thuần gần 4.620,43 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 250,9 tỷ đồng, giảm 73,9%.

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính kiểm toán này, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến cách ghi nhận doanh thu và xác nhận công nợ của Xây dựng Hòa Bình.

Cụ thể, theo đơn vị kiểm toán, do đặc thù của hoạt động sản xuất kinh doanh, Xây dựng Hòa Bình đang ghi nhận doanh thu hoạt động xây lắp căn cứ theo khối lượng do giám sát của chủ đầu tư xác nhận và đơn giá hợp đồng vì công ty cho rằng doanh thu này được ước tính một cách đáng tin cậy.

Tuy nhiên, các hợp đồng xây dựng cho của Tập đoàn quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện do khách hàng xác nhận. Theo đó, doanh thu được ghi nhận khi có xác nhận của khách hàng (chủ đầu tư) trên các chứng chỉ thanh toán và thể hiện trên chỉnh các hóa đơn tài chính.

Tính đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, đơn vị kiểm toán chưa có đủ thông tin cần thiết để xác định ảnh hưởng của vấn đề này đến các khoản mục liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất của Xây dựng Hòa Bình cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Bên cạnh đó, đến thời điểm phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, đơn vị kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ các thư xác nhận về các khoản phải thu và nợ phải trả tại ngày 31/12/2025 và ngày 31/12/2024 trong mẫu chọn của kiểm toán. Giá trị cụ thể như sau:

Nguồn: HBC

Bằng các thủ tục kiểm toán khác đã thực hiện, đơn vị kiểm toán chưa thể thu thập được đầy đủ các thông tin cần thiết để đánh giá tính hiện hữu và đầy đủ các khoản mục nêu trên đang trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất của Xây dựng Hòa Bình.