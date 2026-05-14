Giá vàng xuống dưới 4.700 USD, một thế lực tung tiền gom hàng

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng 1,7 tấn vàng trong phiên 13/5, tiếp chuỗi “gom hàng” 5 phiên liên tiếp. Hiện tại, quỹ này nắm gần 1.040 tấn vàng.

Trên sàn Kitco, giá vàng tiếp tục giảm thêm 0,6% chốt phiên 13/5, qua đó về vùng 4.690 USD/oz. Sau 2 phiên gần nhất, giá vàng đã lao dốc hơn 1%, mất mốc 4.700 USD/oz.

Những số liệu mới nhất từ Mỹ đã cho thấy áp lực lạm phát trong nền kinh tế hàng đầu thế giới. Cụ thể, số liệu từ Bộ Lao động Mỹ vào ngày thứ Tư (13/5) cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của nước này tăng 1,4% trong tháng 4 so với tháng trước, cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng 0,5% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Nếu so với cùng kỳ năm trước, PPI tháng 4 của Mỹ tăng 6%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12/2022.

Trước đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất gần 3 năm và cao hơn so với kỳ vọng.

Lạm phát tăng dẫn tới việc thị trường không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong năm nay. Điều này chắc chắn rằng sẽ không có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất.﻿

Bất chấp những khó khăn trong ngắn hạn, ở một góc nhìn khác, ông Bob Haberkorn, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures lạc quan rằng, nếu lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được duy trì, cuộc chiến tại Trung Đông có thể được khép lại, đồng thời khôi phục hoạt động thương mại với eo biển Hormuz được mở cửa, giá vàng tiến tới mốc 5.000 USD/ounce. “Thị trường hiện chỉ đang theo dõi tình hình Trung Đông, cũng như hướng đi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang cân nhắc”, ông Bob Haberkorn nói.﻿