Khối ngoại đảo chiều mua ròng trong phiên VN-Index lập đỉnh lịch sử, gom mạnh hai cổ phiếu bluechips

Được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là “họ” Vingroup, VN-Index tiếp tục bứt phá lên đỉnh cao mới. Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/5, chỉ số tăng 27 điểm lên 1.925 điểm. Dù vậy, thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước, với giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 22.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi đảo chiều mua ròng sau chuỗi "xả hàng" miệt mài khi chi khoảng 230 tỷ đồng mua cổ phiếu.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 261 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 163 tỷ đồng. Theo sau, MSN và SSI là mã tiếp theo được gom mạnh 142 và 86 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 174 tỷ đồng. Theo sau là TCB và FPT, lần lượt bị bán ròng 124 tỷ đồng và 36 tỷ đồng, trong khi GEE cũng chịu áp lực xả với giá trị 36 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 2 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng PVI, TNG, VTZ.

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 20 tỷ đồng; theo sau AAV bị bán 1 tỷ, SHS, NRC, DXP bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 29 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu QNS được khối ngoại mua 2 tỷ đồng. Theo sau, VEA và MSR cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, HNG bị khối ngoại bán ròng 27 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , ACV, ABW, ,...