Khối ngoại đảo chiều mua ròng trong phiên VN-Index lập đỉnh lịch sử, gom mạnh hai cổ phiếu bluechips

Mai Chi | 14-05-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi đảo chiều mua ròng sau chuỗi "xả hàng" miệt mài.

Được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là “họ” Vingroup, VN-Index tiếp tục bứt phá lên đỉnh cao mới. Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/5, chỉ số tăng 27 điểm lên 1.925 điểm. Dù vậy, thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước, với giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 22.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi đảo chiều mua ròng sau chuỗi "xả hàng" miệt mài khi chi khoảng 230 tỷ đồng mua cổ phiếu.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 261 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 163 tỷ đồng. Theo sau, MSN và SSI là mã tiếp theo được gom mạnh 142 và 86 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 174 tỷ đồng. Theo sau là TCB và FPT, lần lượt bị bán ròng 124 tỷ đồng và 36 tỷ đồng, trong khi GEE cũng chịu áp lực xả với giá trị 36 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 2 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng PVI, TNG, VTZ.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 20 tỷ đồng; theo sau AAV bị bán 1 tỷ, SHS, NRC, DXP bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 29 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu QNS được khối ngoại mua 2 tỷ đồng. Theo sau, VEA và MSR cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, HNG bị khối ngoại bán ròng 27 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , ACV, ABW, ,...

Mai Chi

Đứng đầu “đế chế” nghìn tỷ USD, tài sản của Chủ tịch Samsung vẫn thua ông Phạm Nhật Vượng

Phó Giám đốc SSI Research chỉ ra hai cổ phiếu bán lẻ "sáng cửa" nhờ câu chuyện IPO khủng và định giá hấp dẫn

Chứng khoán Việt Nam lập kỷ lục chưa từng có, nhưng "bữa tiệc" không dành cho tất cả

15:12 , 14/05/2026
Thấy gì về thương vụ 'bom tấn' VinFast tái cấu trúc?

14:48 , 14/05/2026
Hàng chục doanh nghiệp lớn đối mặt nguy cơ bị hủy tư cách đại chúng nếu không làm điều này trước 1/1/2027

14:38 , 14/05/2026
FPT bắt tay “ông lớn” ô tô Nhật Bản, tính chuyện lập liên doanh trong tương lai

14:19 , 14/05/2026

