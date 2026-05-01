Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục chưa từng có, lớn hơn 10% GDP Việt Nam

Trong phiên VN-Index lập đỉnh mới, cổ phiếu Vingroup (mã VIC) cũng bứt phá mạnh, tăng lên sát mốc 230.000 đồng/cp – mức cao nhất lịch sử.

Đà tăng mạnh đưa vốn hóa Vingroup tiến gần ngưỡng 1,8 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Con số này thậm chí còn lớn hơn 10% GDP Việt Nam năm 2025.

Với gần 1,8 triệu tỷ đồng, giá trị vốn hóa của Vingroup lớn gấp khoảng 3,5 lần Vietcombank và thậm chí vượt xa tổng vốn hóa của bốn ngân hàng lớn gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Techcombank cộng lại.

Cùng với diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng tăng mạnh. Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, khối tài sản của tỷ phú này đã lên tới 36,3 tỷ USD, tăng gần 1 tỷ USD chỉ sau một ngày. Qua đó, ông Vượng vươn lên vị trí thứ 60 trong danh sách người giàu nhất thế giới, đồng thời thiết lập kỷ lục tài sản mới đối với một doanh nhân Việt Nam.

Động lực tăng giá của VIC đến trong bối cảnh thị trường dần cởi bỏ những lo ngại liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc VinFast. Theo bà Thái Thị Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc VinFast, CTCP NC Đầu tư và Phát triển Tương Lai cùng ông Phạm Nhật Vượng dự kiến mua lại một phần tài sản của VinFast Việt Nam, bao gồm hai nhà máy sản xuất tại Hải Phòng và Hà Tĩnh. Tổng giá trị chuyển nhượng của thương vụ đạt 13.309,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bên nhận chuyển nhượng cũng sẽ tiếp nhận phần lớn các khoản nợ và nghĩa vụ phải trả của VinFast hiện nay, với quy mô ước tính khoảng 182.000 tỷ đồng tính đến ngày 31/3/2026.

Sau tái cấu trúc, VinFast vẫn duy trì hoạt động sản xuất trên phạm vi toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, hãng sẽ chuyển sang mô hình thuê Công ty Tương Lai sản xuất ô tô theo đơn đặt hàng. Các mảng cốt lõi khác như nghiên cứu phát triển sản phẩm, thiết kế xe, kinh doanh, bảo hành và hậu mãi vẫn do VinFast trực tiếp vận hành.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc tái cấu trúc sẽ giúp Vingroup không còn phải hợp nhất khoảng 50% tổng nợ của VinFast tương ứng với tỷ lệ sở hữu như trước. Đồng thời, VinFast Việt Nam cơ bản sẽ trở thành doanh nghiệp “sạch nợ”, qua đó tối ưu chi phí tài chính và khấu hao. Mục tiêu của doanh nghiệp là tiến tới có lãi từ năm 2027, đưa VinFast từ một đơn vị tiêu tốn nguồn lực trở thành tài sản tạo giá trị cho Vingroup.

Đánh giá về thương vụ này, Chứng khoán Vietcap cho rằng sau khi hoàn tất, VinFast có thể chuyển đổi sang mô hình hoạt động ít thâm dụng tài sản và nợ vay hơn. Trong khi đó, các khoản đầu tư xây dựng cơ bản cho hoạt động sản xuất tại Việt Nam trong tương lai sẽ do bên thứ ba thực hiện theo thỏa thuận hợp tác sản xuất. Theo Vietcap, giao dịch này cũng có thể giúp cải thiện đánh giá của thị trường đối với rủi ro bảng cân đối kế toán của Vingroup.

Song song với quá trình tái cấu trúc VinFast, Vingroup cũng tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ mới. Ngày 13/5, tập đoàn công bố thành lập CTCP VinSurgical – công ty con hoạt động trong lĩnh vực y tế với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm 51% vốn.

VinSurgical sẽ tập trung nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ robot phẫu thuật, thiết bị y tế thông minh và các giải pháp hỗ trợ y khoa tiên tiến. Việc thành lập doanh nghiệp này được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái công nghệ của Vingroup, nối tiếp quá trình đầu tư vào lĩnh vực robot và tự động hóa được triển khai liên tục từ cuối năm 2024.

Trước VinSurgical, Vingroup đã sở hữu ba công ty con hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực công nghệ robot với tổng vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng.