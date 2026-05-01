Dragon Capital: Giá cổ phiếu còn dưa địa để phản ánh sát hơn nền tảng doanh nghiệp

Giá cổ phiếu vẫn còn dư địa tăng

Trong tháng 4, một trong những thông tin đáng chú ý nhất trong tháng là việc FTSE Russell xác nhận nâng hạng Việt Nam lên nhóm Thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 8/4, với hiệu lực dự kiến từ tháng 9/2026. Đây được xem là cột mốc quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, mở ra kỳ vọng thu hút thêm dòng vốn ngoại trong trung và dài hạn. Song song với đó, Chính phủ vẫn tiếp tục đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào rổ Thị trường mới nổi của MSCI trước năm 2030.

Tuy nhiên,báo cáo mới nhất của Dragon Capital nhận định, câu chuyện nâng hạng không phải là điểm tựa duy nhất của thị trường. Nền tảng cơ bản của doanh nghiệp cũng đang cho thấy sự cải thiện trên diện rộng. Nhóm 100 doanh nghiệp lớn mà quỹ này theo dõi ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I tăng khoảng 56% so với cùng kỳ, mức tăng mạnh nhất kể từ giai đoạn hậu Covid.

Đáng chú ý, đà tăng trưởng lợi nhuận không chỉ đến từ một vài doanh nghiệp cá biệt. Dragon Capital cho biết có tới 69 trong số 100 doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận dương trong quý I. "Điều này cho thấy bức tranh lợi nhuận đang có sự lan tỏa tốt hơn, tạo nền tảng quan trọng cho thị trường trong bối cảnh định giá cổ phiếu vẫn còn dư địa phản ánh thêm các yếu tố cơ bản" , Dragon Capital nêu rõ.

Dù vậy, diễn biến giá cổ phiếu trong thời gian qua lại mang tính tập trung cao. Nói cách khác, lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện trên diện rộng, nhưng đà tăng của thị trường lại chưa thực sự lan tỏa tương xứng. Theo Dragon Capital, sự kết hợp giữa tăng trưởng lợi nhuận mang tính lan tỏa và diễn biến tăng giá còn tập trung cho thấy vẫn còn dư địa để mặt bằng giá cổ phiếu dần phản ánh sát hơn nền tảng doanh nghiệp, đặc biệt nếu bối cảnh bên ngoài trở nên ổn định hơn.

Bước sang nửa cuối năm, Dragon Capital cho rằng diễn biến thị trường sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố then chốt. Trong đó, đáng chú ý là việc các biện pháp hỗ trợ chính sách có tiếp tục được gia hạn hay không, giá dầu có ổn định trở lại hay không, và liệu đà tăng trưởng lợi nhuận có mở rộng ra ngoài nhóm doanh nghiệp đóng góp lớn nhất hay không.

﻿Vĩ mô Việt Nam chuyển sang pha tăng trưởng dựa nhiều hơn vào sản xuất và đầu tư

Về bức tranh vĩ mô, Dragon Capital cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều hơn vào sản xuất và đầu tư. Trong 4 tháng đầu năm 2026, hàng loạt động lực chính của nền kinh tế như sản xuất công nghiệp, dòng vốn FDI, giải ngân đầu tư công và số lượng doanh nghiệp thành lập mới đều ghi nhận sự tăng tốc. Trong khi đó, tiêu dùng nội địa và hoạt động dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định, tạo nền tảng hỗ trợ cho tăng trưởng chung.

Theo Dragon Capital, khu vực sản xuất tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 9,9% so với cùng kỳ, đưa mức tăng lũy kế 4 tháng lên 9,2%. Đáng chú ý, đà phục hồi không chỉ tập trung ở nhóm điện tử mà còn lan sang các ngành gắn với đầu tư và hạ tầng như hóa chất, kim loại, khoáng phi kim loại và sản xuất xe có động cơ. Điều này cho thấy chu kỳ đầu tư vốn đang có dấu hiệu mở rộng trên diện rộng hơn.

Cầu nội địa cũng tiếp tục cải thiện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,1% so với cùng kỳ trong tháng 4 và tăng 11,1% trong 4 tháng đầu năm. Trong đó, các nhóm dịch vụ liên quan đến lưu trú, ăn uống và du lịch duy trì đà tăng tích cực, cho thấy tăng trưởng không chỉ đến từ khu vực sản xuất mà còn dần lan tỏa sang các ngành phục vụ tiêu dùng.

Một điểm sáng khác đến từ hoạt động đầu tư. Giải ngân đầu tư công đạt 7,1 tỷ USD từ đầu năm, tăng 10,4% so với cùng kỳ và tương đương gần 20% kế hoạch năm 2026. Vốn FDI thực hiện đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8%, mức cao nhất trong 4 tháng đầu năm trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong khi đó, vốn FDI đăng ký tăng 32% lên 18,2 tỷ USD, với lĩnh vực chế biến, chế tạo chiếm khoảng 69% tổng vốn đăng ký mới và mở rộng.

Hoạt động thành lập doanh nghiệp cũng cho thấy tín hiệu tích cực. Gần 77.800 doanh nghiệp được thành lập mới trong 4 tháng đầu năm, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Nếu tính cả doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tổng số doanh nghiệp mới và tái gia nhập thị trường đã vượt 119.000, tăng 32,8%. Theo Dragon Capital, việc các chỉ báo này cùng cải thiện trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến số tiếp tục củng cố đánh giá tích cực về động lực tăng trưởng trong nước.

Dù vậy, áp lực lạm phát bắt đầu rõ nét hơn trong tháng 4. CPI tháng 4 tăng 5,5% so với cùng kỳ, trong khi bình quân 4 tháng tăng 4%. Lạm phát cơ bản ở mức 3,9%. Dragon Capital cho rằng các chỉ số này vẫn thấp hơn ngưỡng mục tiêu 4,5–5% của Chính phủ, song dư địa kiểm soát lạm phát có thể thu hẹp nếu giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao.

﻿Các biện pháp điều hành trong nước phần nào giúp giảm bớt áp lực này. Việc giảm thuế đối với các sản phẩm lọc hóa dầu theo Nghị định 72, cùng các biện pháp giảm thuế nhiên liệu, đã góp phần hạn chế mức độ truyền dẫn của giá năng lượng vào mặt bằng giá trong nước. Các chính sách này dự kiến sẽ được xem xét lại vào cuối tháng 6 và vẫn còn khả năng được gia hạn nếu điều kiện thị trường yêu cầu.