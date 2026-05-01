Lợi nhuận lập đỉnh, một doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt kỷ lục hơn 63%

CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (UPCoM: CCV) vừa thông báo chốt quyền chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 63,16%, tương đương 6.316 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/5 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 9/6.

Đây là mức cổ tức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Trước đó, năm 2024 công ty từng chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 46,3%, trong khi các năm trước thường dao động trong khoảng 8-33%.

Với gần 1,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính CCV sẽ chi hơn 11 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức lần này.

Trong cơ cấu cổ đông, công ty mẹ là Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (UPCoM: VGV) hiện nắm giữ 51% vốn điều lệ và dự kiến nhận về khoảng 5,6 tỷ đồng cổ tức. Hai cổ đông cá nhân lớn khác gồm ông Nguyễn Văn Bằng, Thành viên HĐQT sở hữu 9,63% vốn, và ông Mai Đoàn, Phó Tổng giám đốc sở hữu 6,25% vốn, dự kiến nhận lần lượt 1 tỷ đồng và hơn 700 triệu đồng.

Việc duy trì mức chia cổ tức cao đến từ kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trong năm 2025. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 292 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 18 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2024 và cũng là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp cổ phần hóa.

Bước sang năm 2026, CCV đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 317 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 19 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả thực hiện năm trước. Công ty cho biết sẽ tiếp tục duy trì chính sách cổ tức cao với tỷ lệ chi trả tương đương 65% lợi nhuận sau thuế, tương ứng gần 7 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 14/5, cổ phiếu CCV đứng tại mức 68.000 đồng/cp. Mã cổ phiếu này thuộc nhóm có thanh khoản thấp do cơ cấu cổ đông cô đặc. Thêm vào đó, HNX đưa CCV vào diện cảnh báo từ ngày 03/04/2026 do vốn điều lệ thực góp của Công ty hiện không còn đáp ứng điều kiện duy trì giao dịch trên UPCoM theo quy định của Luật Chứng khoán sửa đổi, cụ thể là mức vốn thực góp dưới 30 tỷ đồng.

CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam có tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, được cổ phần hóa từ năm 2007. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn xây dựng và hiện sở hữu hai công ty con hoạt động trong mảng tư vấn thiết kế xây dựng.