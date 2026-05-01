Một cổ phiếu đứng trước nguy cơ hủy niêm yết: Lỗ lũy kế hơn 500 tỷ đồng, nhiều quý liền “trắng” doanh thu

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây thông báo về việc cổ phiếu DDG của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (mã DDG) có khả năng bị hủy niêm yết.

Nguyên nhân bởi công ty có hoạt động kinh doanh (được xác định theo chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán) bị thua lỗ trong 3 năm liên tục gần nhất (2023, 2024, 2025) và tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất trong 3 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025). HNX cho biết sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu này theo duy định.

Đồng thời, HNX đề nghị công ty có văn bản phản hồi về vấn đề nêu trên trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Cổ phiếu DDG đứng trước nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc khi tình hình sản xuất, kinh doanh rơi vào trạng thái đình trệ.

Lũy kế cả năm 2025, DDG ghi nhận doanh thu giảm mạnh từ hơn 358 tỷ xuống chỉ còn hơn 70 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ kỷ lục 336 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ tới 330 tỷ đồng. Tính riêng quý 4/2025, công ty không phát sinh doanh thu nhưng vẫn phải duy trì hoạt động dẫn đến khoản lỗ 157 tỷ đồng.

Theo DDG, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm mạnh của mảng thương mại, trong khi các hệ thống cung cấp hơi nhiệt đồng loạt giảm công suất hoặc tạm ngừng hoạt động do khách hàng cắt giảm sản lượng.

Bên cạnh đó, chi phí khấu hao hàng năm vẫn duy trì ở mức cao do nguyên giá tài sản cố định của nhà máy lớn, làm gia tăng áp lực lên lợi nhuận. Đồng thời, chi phí lãi vay từ các hợp đồng tín dụng không giảm cũng tác động tiêu cực đến lợi nhuận cuối năm. Ngoài ra, việc trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi ở mức cao cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy giảm lợi nhuận của công ty trong năm.

Khó khăn chồng chất khó khăn, sang tới quý 1/2026, Xuất nhập khẩu Đông Dương vẫn chưa ghi nhận doanh thu. Sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp báo lỗ thêm khoảng 87 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/03/2026, tổng tài sản của Xuất nhập khẩu Đông Dương đạt khoảng 1.338 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn có giá trị hơn 391 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản. Đáng chú ý, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng khoảng 254 tỷ đồng, tương đương gần 40% tổng giá trị cho khoản phải thu này.

Ở phía nguồn vốn, DDG ghi nhận gần 665 tỷ đồng vay nợ tài chính ngắn hạn. Điều đáng lo ngại là gần như toàn bộ các khoản vay đều đã quá hạn thanh toán.

Sau nhiều năm kinh doanh thua lỗ liên tiếp, quy mô vốn chủ sở hữu của công ty bị bào mòn đáng kể, giảm còn 343 tỷ đồng cuối quý 1/2026, lỗ lũy kế cũng vượt 511 tỷ đồng.