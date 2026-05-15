ACV bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc

| 15-05-2026 - 19:08 PM | Thị trường chứng khoán

ACV bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc

Mới nhất, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa phát đi thông báo liên quan tới việc thay đổi nhân sự.

Cụ thể, HĐQT ACV đã quyết định giao Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), giữ nắm Quyền Tổng giám đốc cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc. Quyết định ký ngày 14/5.

Được biết, Ông Nguyễn Đức Hùng (SN 1978), có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông. Ông có gần 20 năm làm việc trong ngành hàng không, từng giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc ACV từ năm 2020.

ACV có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, trong đó Bộ Tài chính đại diện vốn Nhà nước nắm 95,41%; cổ phiếu giao dịch trên UPCoM từ tháng 11/2016, hiện quanh mức 43.800 đồng, tăng khoảng 15% so với đầu năm. Doanh nghiệp quản lý, vận hành 23 sân bay, gồm 11 cảng hàng không quốc tế, đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư khoảng 336.630 tỷ đồng, quy mô khoảng 5.000 ha. Giai đoạn một gồm hai đường băng và một nhà ga công suất 25 triệu hành khách, một số hạng mục đã hoàn thành và dự kiến khai thác thương mại từ giữa năm nay.

Sáng 4/5 vừa qua, chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tập ACV trung xử lý dứt điểm hai vấn đề cấp bách. Thứ nhất là kiện toàn vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc ACV nhằm nâng cao hiệu quả điều hành. Thứ hai là tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu.

Thủ tướng đồng thời giao Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý sai phạm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời tạo điều kiện để các gói thầu được triển khai đúng tiến độ.

Dragon Capital: Giá cổ phiếu còn dư địa để phản ánh sát hơn nền tảng doanh nghiệp

Việt Nam sắp có ngân hàng đầu tiên vượt 110.000 tỷ vốn điều lệ, nhưng không phải "Big 4"

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tiếp tục được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

19:07 , 15/05/2026
Chứng khoán Việt Nam "gồng mình" giữa lúc thị trường châu Á đỏ lửa

18:45 , 15/05/2026
Sốt dòng tiền ở nhóm cổ phiếu dầu khí

17:57 , 15/05/2026
Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Tổng công ty GTEL

17:44 , 15/05/2026

