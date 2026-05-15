Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Tổng công ty GTEL

Đại tá Tào Khánh Hợp giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty GTEL trực thuộc Bộ Công an.

Ngày 15/5 tại Hà Nội, Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL), Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Tổng công ty.

Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty GTEL, Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Dự lễ công bố có đại diện lãnh đạo, cán bộ Tổng công ty GTEL; đại diện lãnh đạo, cán bộ Công ty FPT Telecom (mã: FOX).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức, Hành chính và Pháp chế đã công bố các Quyết định của Chủ tịch Tổng công ty GTEL, Bộ Công an về công tác cán bộ, cụ thể: Bổ nhiệm đồng chí Đại tá Tào Khánh Hợp giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty GTEL trực thuộc Bộ Công an.

Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Hoàng Việt Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty GTEL trực thuộc Bộ Công an.

Điều động và bổ nhiệm Trung tá Điền Văn Kiên giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty GTEL trực thuộc Bộ Công an.

Đại tá Lương Đức Minh trao quyết định Thượng tá Hoàng Việt Anh và Trung tá Điền Văn Kiên giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty GTEL

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tào Khánh Hợp, Tổng giám đốc Tổng công ty GTEL đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần tập trung quán triệt tinh thần mới, nhiệm vụ mới cho toàn thể cán bộ, người lao động để tạo sự thống nhất trong tư duy, hành động; triển khai ngay và sẵn sàng triển khai mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty khẳng định, sự kiện GTEL trở thành đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã đánh dấu cột mốc GTEL chuyển mình, với vị thế mới, tâm thế mới và sứ mệnh lịch sử trở thành tập đoàn công nghệ an ninh hàng đầu Việt Nam.

Đồng chí chủ tịch nhấn mạnh, cần tiếp tục chú trọng, tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới đối với các cấp ủy Đảng trong Đảng ủy Tổng công ty GTEL; tập trung xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong nội bộ hướng đến đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mọi hoạt động của Tổng công ty GTEL phải đảm bảo thực hiện tốt cả nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ an ninh và nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ chiến lược của quốc gia. Đồng thời, tất cả các đơn vị thuộc Tổng công ty phải chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy hành động, tư duy kết quả và tư duy tốc độ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, chủ động đi trước, mở đường công nghệ cho ngành và cho quốc gia để đưa GTEL phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trước đó, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về việc phê duyệt Đề án chuyển nguyên trạng Tổng công ty GTEL thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về trực thuộc Bộ Công an, ngày 13/5, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ công an về công tác tổ chức, cán bộ Tổng công ty GTEL trong đó: Quyết định về việc chuyển nguyên trạng Tổng công ty GTEL thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về trực thuộc Bộ Công an ; quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lương Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữ chức vụ Chủ tịch Tổng công ty GTEL.