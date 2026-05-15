Khối ngoại quay đầu bán ròng hơn 800 tỷ phiên VN-Index rung lắc, "xả" mạnh một cổ phiếu Bluechips

Sau phiên vượt đỉnh, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán mạnh trở lại. Có thời điểm trong phiên 15/5, VN-Index giảm tới 20 điểm trước khi đóng cửa thu hẹp đà giảm còn 4 điểm, qua đó về vùng 1.922 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE vẫn ở ngưỡng thấp, chỉ đạt khoảng 20.800 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐT quay đầu bán ròng với giá trị ﻿817 tỷ đồng trên toàn thị trường, cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại mạnh tay bán ròng 801 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu BSR với giá trị khoảng 88 tỷ đồng. Xếp sau là VNM và MSB với giá trị lần lượt 42 tỷ và 41 tỷ đồng, TCB và SSI được mua ròng 39 tỷ mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại HPG với giá trị khoảng 234 tỷ đồng. Theo sau là VHM với 137 tỷ đồng, VPB với 95 tỷ đồng, VIC và FPT bị bán ròng từ 73 tỷ tới 86 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại mua ròng gần 13 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại CEO với giá trị khoảng 29 tỷ đồng. Các mã tiếp theo trong top mua ròng gồm IDC với khoảng 8 tỷ đồng, PLC, NTP và VTZ cùng được mua với giá trị dưới 1 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, PVS dẫn đầu với khoảng 19 tỷ đồng, tiếp đến là MST và DXP với 3 tỷ đồng mỗi mã. Các mã TNG, SGC và KSF cùng bị bán ròng chưa đầy khoảng 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng hơn 28 tỷ đồng

Chiều mua, ﻿khối ngoại mua ròng khá dè dặt tại các cổ phiếu TVN, HNG, QNS hay HBC với giá trị chỉ từ 1-2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, ﻿MSR là mã bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 23 tỷ đồng, ACV cũng bị bán ròng 11 tỷ đồng. Các mã còn lại trong top bán ròng gồm HPP, MFS, DDV, C21 với giá trị không đáng kể.