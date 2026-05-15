Cổ phiếu từng liên quan đến ông Nguyễn Đức Thụy bất ngờ "tím lịm" 4 phiên liên tiếp

Phiên 15/5, cổ phiếu của Thaiholdings (mã THD) tiếp tục tăng kịch trần lên 50.800 đồng/cổ phiếu, đánh dấu chuỗi 4 phiên “tím trần” liên tiếp.

Chỉ sau khoảng một tuần giao dịch, thị giá THD đã tăng hơn 60% lên vùng giá cao nhất trong khoảng 4 năm, từ 2022. Điều này gây bất ngờ khi cổ phiếu này trước đó có thời gian dài đi ngang tích lũy.

Đà tăng mạnh giúp vốn hóa thị trường của Thaiholdings vọt lên hơn 19.500 tỷ đồng. Dù vậy, thanh khoản cổ phiếu vẫn duy trì ở mức khá thấp, chỉ vài chục nghìn đơn vị được khớp lệnh mỗi phiên.

Sau khi lên sàn HNX năm 2020, THD nhanh chóng trở thành hiện tượng trên thị trường chứng khoán khi tăng dựng đứng từ vùng 20.000 đồng/cp cuối năm 2020 lên đỉnh khoảng 277.000 đồng/cp vào tháng 12/2021, tương đương mức tăng gần 14 lần chỉ trong một năm. Có thời điểm, Thaiholdings trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn HNX với giá trị khoảng 43.750 tỷ đồng.

Thaiholdings được thành lập năm 2011 với tiền thân là CTCP Đầu tư Phát triển Kinh Thành. Đến năm 2016, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Thaiholdings và hoạt động dưới thương hiệu hiện nay.

THD là cổ phiếu từng gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Đức Thụy . Ông từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Thaiholdings trong giai đoạn 2011–2020, trước khi rút khỏi vị trí điều hành tại doanh nghiệp này. Đến năm 2022, ông Nguyễn Đức Thụy đã thoái toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu THD đang nắm giữ.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2026 của Thaiholdings cho thấy doanh thu thuần đạt 238,5 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 30,1 tỷ đồng, tăng 14,5%.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ doanh thu tài chính đạt 27 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc tiết giảm hiệu quả các chi phí hoạt động cũng góp phần cải thiện kết quả kinh doanh trong kỳ.

Năm 2026, Thaiholdings đặt kế hoạch doanh thu thuần 967 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 114 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 91 tỷ đồng, đều thấp hơn mức thực hiện của năm 2025. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 25% kế hoạch doanh thu và khoảng 33% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Thông tin liên quan, Tập đoàn Thaigroup - công ty do Thaiholdings sở hữu 48% vốn và có cùng Chủ tịch HĐQT vừa hé lộ kế hoạch triển khai một siêu tổ hợp dự án tại Ninh Bình vào cuối năm nay. Với quy mô hơn 1.000 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 128.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 5 tỷ USD). ﻿

Theo tính toán sơ bộ của doanh nghiệp, dự án có thể đóng góp hơn 35.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước, tạo thêm nguồn lực để địa phương đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội.