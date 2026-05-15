Quỹ khổng lồ tung tiền "gom" gần 200 tấn bạc chỉ trong 4 ngày

Dù lực mua từ quỹ ETF quay trở lại, giá bạc thế giới lại bất ngờ điều chỉnh mạnh sau nhịp tăng lên đỉnh cao nhất trong 2 tháng. Trong phiên 11/5, giá bạc lao dốc gần 4% xuống còn khoảng 83 USD/ounce và hiện tiếp tục giảm về quanh 81 USD/ounce.

Đà giảm của bạc diễn ra khi hàng loạt yếu tố bất lợi xuất hiện cùng lúc, nổi bật là lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và đồng USD mạnh lên, làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như kim loại quý.

Cụ thể, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh vùng 4,5% sau loạt dữ liệu cho thấy sức tiêu dùng của nền kinh tế Mỹ vẫn khá vững. Doanh số bán lẻ tháng 4 tăng 0,5%, nối tiếp mức tăng mạnh 1,6% của tháng trước đó sau điều chỉnh, cho thấy nhu cầu tiêu dùng chưa hạ nhiệt đáng kể. Điều này khiến thị trường lo ngại lạm phát có thể duy trì ở mức cao lâu hơn, từ đó làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất.

Trong bối cảnh lãi suất neo cao, bạc chịu áp lực lớn hơn vàng do mang đặc tính “lai” giữa tài sản trú ẩn và kim loại công nghiệp. Khi chi phí vốn tăng và đồng USD mạnh lên, dòng tiền thường có xu hướng rút khỏi những tài sản biến động mạnh như bạc.

Ngoài ra, áp lực bán còn đến từ hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Giá bạc Comex giảm tới 4,47% trong phiên, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3, cho thấy thị trường đang chuyển sang trạng thái phòng thủ rõ rệt.

Trong khi đó, căng thẳng tại eo biển Hormuz Strait lẽ ra có thể hỗ trợ kim loại quý nhờ nhu cầu trú ẩn gia tăng. Tuy nhiên, với bạc, tác động tích cực này chưa đủ mạnh để bù đắp áp lực từ lợi suất trái phiếu và sức mạnh của đồng USD. Giá dầu neo trên vùng 100 USD/thùng cũng làm gia tăng lo ngại lạm phát kéo dài, qua đó củng cố quan điểm lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn.