PAN Group “chơi lớn” với cổ đông: Thưởng cổ phiếu 20% kèm cổ tức tiền mặt 30%

CTCP Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành gần 41,8 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 20% - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới, không bị hạn chế chuyển nhượng. Vốn điều lệ sau đợt phát hành tăng lên gần 2.581 tỷ đồng.

Song song đó, PAN Group tiến hành chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu. Gộp lại, tổng lợi ích cổ đông nhận được trong đợt này lên tới 50% - mức mà rất ít doanh nghiệp niêm yết trên sàn hiện nay duy trì được. Sau phát hành, số cổ phiếu lưu hành tăng lên gần 258,1 triệu đơn vị.

Lợi nhuận và dòng tiền cải thiện

Chính sách cổ đông ở mức cao được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh và dòng tiền của doanh nghiệp cải thiện đáng kể. Quý I/2026, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 585 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Riêng công ty mẹ báo lãi sau thuế 1.094,5 tỷ đồng - mức lợi nhuận quý cao nhất lịch sử. Với kế hoạch lợi nhuận hợp nhất cả năm 2026, PAN đã hoàn thành gần 50% chỉ tiêu chỉ sau quý I.

Về tiền mặt, nếu tính cả tiền gửi dài hạn và chứng chỉ tiền gửi, tổng tiền và tương đương tiền hợp nhất của PAN lên tới 5.830 tỷ đồng - cho thấy năng lực chi trả hoàn toàn không phải vấn đề. Tổng tài sản hợp nhất vượt 15.200 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 9.634 tỷ đồng, tương ứng giá trị sổ sách (BVPS) khoảng 46.118 đồng/cổ phiếu theo BCTC hợp nhất quý I/2026.