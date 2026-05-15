Vietcombank dự kiến phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, MCK: VCB) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP.HCM (HoSE) công bố thông tin liên quan đến phát hành trái phiếu.

Theo đó, HĐQT Vietcombank đã ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo hình thức riêng lẻ năm 2026.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và là nợ thứ cấp của Vietcombank.

Khối lượng phát hành tối đa là 10.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu từ 5 năm trở lên; Kỳ hạn cụ thể của từng đợt phát hành sẽ do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm phát hành căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn của VCB tại thời điểm phát hành.

Phía Vietcombank dự kiến phát hành trong năm 2026; không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán và tổng thời gian chào bán Trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bản đầu tiên.

Số lượng đợt phát hành tối đa 30 đợt, khối lượng của từng đợt phát hành theo mệnh giá tối đa 10.000 tỷ đồng và đảm bảo tổng khối lượng đã phát hành thành công luy kế của các đợt phát hành theo mệnh giá không vượt quá 10.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT cũng giao Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu theo phương án được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB.

Trong một diễn biến khác, ngày 24/4/2026, Vietcombank đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19.

Đại hội đã thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Trong năm 2026, Vietcombank đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%; dư nợ tín dụng tăng 10% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 5% trong năm. Trước đó, năm 2025 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 44.020 tỷ đồng, dư nợ tín dụng khoảng 1,7 triệu tỷ đồng đồng nghĩa kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm nay xấp xỉ 46.200 tỷ đồng và dư nợ tín dụng khoảng 1,87 triệu tỷ đồng.

Đồng thời, cổ đông cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.