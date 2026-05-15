TCBS chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, MCK: TCX) vừa thông báo ngày 26/5 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20%.

Theo đó, TCBS sẽ phát hành 462,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tức cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Nếu hoàn tất, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 23.116 tỷ đồng lên mức 27.739 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 8/4, công ty đã chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán là 8/5/2026.

Với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu TCX đang lưu hành trên thị trường, TCBS phải chi khoảng gần 1.155,8 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty tại ngày 31/12/2024.

Về hoạt động kinh doanh, TCBS báo lãi trước thuế 1.458 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động đạt 2.783 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Hoạt động cho vay tiếp tục đóng góp lớn nhất chiếm 44% tổng doanh thu, ghi nhận 1.229 tỷ đồng, tăng 68%. Trong kỳ, TCBS tiếp tục đẩy dư nợ cho vay lên mức kỷ lục 44.754 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ đồng sau một quý.

Hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đóng góp 481 tỷ đồng, tăng 33% trong khi doanh thu mảng môi giới với 266 tỷ đồng, tăng 75%. Trong quý đầu năm nay, TCBS duy trì vị trí thứ 3 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HoSE, chiếm 8,85%.

Mảng tự doanh ghi nhận 532 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm 31/3/2026, danh mục tài sản tài chính của TCX đạt hơn 32.300 tỷ đồng, tăng khoảng 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó phần lớn là tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS).

TCBS chủ yếu đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết với hơn 27.000 tỷ đồng, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Cùng với đó là trái phiếu niêm yết hơn 2.300 tỷ đồng, chứng chỉ tiền gửi hơn 1.200 tỷ đồng. Cổ phiếu chưa niêm yết chiếm hơn 1.700 tỷ đồng, trong khi cổ phiếu niêm yết không đáng kể.

Đến 31/1/2026, quy mô tổng tài sản của TCBS tiệm cận mức 88.665 tỷ đồng, tăng hơn 8.000 tỷ đồng so với đầu năm. Đồng thời, nợ vay tài chính cũng tăng thêm hơn 8.000 tỷ đồng, cán mốc hơn 38.000 tỷ đồng.



