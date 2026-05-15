Yeah1 muốn giải thể một công ty con gián tiếp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (MCK: YEG, sàn HoSE) vừa thông qua việc giải thể công ty con gián tiếp là công ty Netlink Online Pte. Ltd, thời gian thực hiện trong tháng 5/2026.

Lý do giải thể nhằm tái cơ cấu lại nhóm công ty con để tối ưu việc vận hành và tập trung vào các mục tiêu chính trong kế hoạch hoạt động kinh doanh.

Tính đến ngày 31/3/2026, Netlink Online Pte. Ltd đang là công ty con gián tiếp của Yeah1 với tỷ lệ sở hữu 35,18% thông qua Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam- công ty con trực tiếp của Yeah1.

Được biết, Netlink Online Pte. Ltd hoạt động theo giấy phép thành lập do Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp tại Singapore (ACRA) cấp ngày 26/3/2021. Doanh nghiệp kinh doanh chính trong lĩnh vực quảng cáo và dịch vụ công nghệ thông tin.

Trong một diễn biến khác, ngày 21/5/2026 tới đây, Yeah1 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân bổ quyền trong đợt phát hành 13,4 triệu cổ phiếu thưởng.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025. Nếu hoàn thành, YEG sẽ tăng vốn lên mức 2.052,2 tỷ đồng.

Phương án phát hành cổ phiếu nêu trên được cổ đông của Yeah1 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 22/4/2026.

Ngoài ra, Đại hội còn thông qua một kế hoạch tăng vốn khác đó là chào bán tối đa 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, sau khi được UBCKNN có chấp thuận bằng văn bản.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về tối đa 250 tỷ đồng. Về mục đích sử dụng vốn, Yeah1 muốn dùng 70 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH YeaH1 Network Việt Nam, 80 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+, 40 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần 1Creators và 60 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Brandlink.

Nếu hoàn tất cả hai phương án phát hành trên, quy mô vốn điều lệ của Yeah1 sẽ tăng lên 2.302 tỷ đồng.