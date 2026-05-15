Theo Hà Ly | 15-05-2026 - 10:02 AM | Thị trường chứng khoán

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%.

Theo đó, Hodeco sẽ phát hành gần 30 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Thời gian thực hiện trong quý III/2026. Nếu hoàn tất, Hodeco dự kiến tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức 229,71 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 2.297 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần gần 248,7 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 58,4 tỷ đồng, gấp 4,3 lần.

Năm 2026, HDC đặt mục tiêu doanh thu 1.959 tỷ đồng, tăng 48% so với thực hiện 2025; trong khi lợi nhuận sau thuế 493 tỷ đồng, giảm 23%. Sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới thực hiện được khoảng 12% cho cả 2 chỉ tiêu.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Hodeco giảm 5,8% so với đầu năm, xuống còn gần 5.728 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 1.467 tỷ đồng tập trung lớn tại dự án khu nhà ở phức hợp The Light City hơn 980 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gần 2.258 tỷ đồng, trải rộng tại các dự án khu nhà ở xã Long Điền (TPHCM) 803 tỷ đồng, khu đô thị Cỏ Mây 652 tỷ đồng, khu đô thị Phước Thắng gần 508 tỷ đồng và các dự án khác.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn hơn 2.732 tỷ đồng, giảm 13,1% so với đầu năm. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính 1.604,8 tỷ đồng.


Dragon Capital: Giá cổ phiếu còn dư địa để phản ánh sát hơn nền tảng doanh nghiệp

Việt Nam sắp có ngân hàng đầu tiên vượt 110.000 tỷ vốn điều lệ, nhưng không phải "Big 4"

DDG đối diện nguy cơ hủy niêm yết sau chuỗi kinh doanh thua lỗ kéo dài

PAN Group "chơi lớn" với cổ đông: Thưởng cổ phiếu 20% kèm cổ tức tiền mặt 30%

Yeah1 muốn giải thể một công ty con gián tiếp

Dàn tỷ phú nổi tiếng thế giới tháp tùng Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc

