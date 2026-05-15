DDG đối diện nguy cơ hủy niêm yết sau chuỗi kinh doanh thua lỗ kéo dài

Ngày 11/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết đang xem xét tiến hành hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu DDG của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương. Nguyên nhân xuất phát từ việc doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ liên tiếp trong các năm 2023, 2024 và 2025, đồng thời báo cáo tài chính riêng lẫn hợp nhất đều bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ trong cùng giai đoạn.

Áp lực tài chính của DDG ngày càng trở nên nặng nề khi hoạt động kinh doanh gần như rơi vào trạng thái đình trệ. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ kỷ lục 334 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng quý 4/2025, DDG không phát sinh doanh thu.

Theo giải trình của doanh nghiệp, sự "lao dốc" của mảng thương mại cùng việc các hệ thống cung cấp hơi nhiệt đồng loạt giảm công suất hoặc tạm dừng vận hành do khách hàng cắt giảm sản lượng và bảo trì đã khiến nguồn thu suy giảm nghiêm trọng.

Khó khăn tiếp tục kéo dài sang quý 1/2026 khi DDG tiếp tục không ghi nhận doanh thu, đồng thời báo lỗ thêm 87 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Dù không có doanh thu, doanh nghiệp vẫn phải ghi nhận 17 tỷ đồng giá vốn hàng bán. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt lên gần 50 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc DDG phải trích lập thêm gần 48 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi.

DDG không phát sinh doanh thu bán hàng trong quý 1/2026. (nguồn: BCTC DDG)

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của DDG đạt khoảng 1.338 tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn một nửa tài sản lại nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị hơn 645 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện đã phải trích lập dự phòng khoảng 254 tỷ đồng cho các khoản phải thu này, tương đương gần 40% giá trị, cho thấy rủi ro thu hồi công nợ ở mức rất lớn.

Ở phía nguồn vốn, DDG đang gánh hơn 664 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính. Đáng lo ngại, gần như toàn bộ các khoản vay này đều đã quá hạn thanh toán. So với đầu năm, giá trị nợ quá hạn đã tăng thêm hơn 124 tỷ đồng, phản ánh áp lực dòng tiền ngày càng căng thẳng.

Đến cuối quý 1/2026, khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp đã vượt 511 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu giảm xuống còn khoảng 343 tỷ đồng.

Không chỉ khó khăn về tài chính, DDG còn liên tục bị kiểm toán lưu ý trong nhiều năm liên tiếp. Tại báo cáo năm 2023, đơn vị kiểm toán cho biết chưa thể thu thập đầy đủ thư xác nhận đối với các khoản vay và nợ thuê tài chính trị giá hơn 162 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Sang năm 2024, kiểm toán tiếp tục nhấn mạnh việc DDG tạm ngừng trích khấu hao đối với một số nhà xưởng và máy móc không phát sinh doanh thu, với tổng giá trị ảnh hưởng hơn 17,1 tỷ đồng. Theo đánh giá của kiểm toán, việc dừng khấu hao này đã làm giảm chi phí và tác động trực tiếp đến kết quả lợi nhuận của công ty.

Đến năm 2025, DDG tiếp tục nhận ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản phải thu quá hạn hơn 11,1 tỷ đồng từ ông Nguyễn Văn Hợp phát sinh trong giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại công ty con. Kiểm toán cho rằng nếu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc trích lập dự phòng, khoản lỗ lũy kế và chi phí quản lý sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh đình trệ, áp lực nợ vay lớn và nguy cơ mất khả năng cân đối dòng tiền, tương lai của cổ phiếu DDG đang trở nên ngày càng mong manh trên sàn chứng khoán.