Con trai cả của ông Phạm Nhật Vượng làm CEO công ty khai thác quặng mới thành lập, vốn 5.000 tỷ đồng

Ngày 13/5 vừa qua, CTCP Công nghiệp Vinmetal Hà Tĩnh (Vinmetal Hà Tĩnh) được thành lập với vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông cho thấy CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal - công ty con của Vingroup - góp 4.750 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 95% vốn điều lệ Vinmetal Hà Tĩnh. Hai cổ đông còn lại là ông Nguyễn Minh Hồng và ông Đặng Nhật Minh, mỗi người góp 125 tỷ đồng, tương ứng nắm 2,5% vốn.

Vinmetal Hà Tĩnh đăng ký 9 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực chính là khai thác quặng sắt. Ngoài ra, công ty còn hoạt động trong các mảng sản xuất sắt, thép, gang; gia công cơ khí, buôn bán kim loại...

Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Vinmetal Hà Tĩnh là ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ông Quân Anh cũng giữ chức Tổng giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal (VinMetal).

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Vinmetal Hà Tĩnh là ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vingroup.

Ông Phạm Nhật Quân Anh đồng thời làm CEO ở VinMetal và Vinmetal Hà Tĩnh



Trước đó, Vingroup chính thức gia nhập lĩnh vực luyện kim khi thành lập VinMetal vào tháng 10/2025, với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup nắm 98% cổ phần, hai con trai của ông Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người góp 1% vốn.

Đến ngày 13/11/2025, VinMetal tăng vốn lên 15.000 tỷ đồng.

Theo định hướng công bố, công ty tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu – cảng – đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast…

Bên cạnh đó, Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Trong dài hạn, công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất thép xanh trên thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tái sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo.

VinMetal chính là chủ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Dự án đã được khởi động từ cuối năm 2025 trên diện tích hơn 460ha.

Theo kế hoạch, công suất giai đoạn 1 đạt khoảng 5-6 triệu tấn/năm. Khi hoàn tất cả 3 giai đoạn, tổng công suất toàn dự án có thể lên tới 20 triệu tấn/năm, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, sản xuất thép tấm cán nóng (HRC), thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao và thép dân dụng dùng trong xây dựng.

Mới đây, VinMetal và Primetals Technologies - tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới - đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện nhằm triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh.



