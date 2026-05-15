VMSC tiếp tục đăng ký bán cổ phiếu MSB sau nhiều lần thoái vốn bất thành

Công ty TNHH - Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Việt Nam (VMSC) vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MCK: MSB, sàn HoSE).

Theo đó, VMSC đã đăng ký bán ra toàn bộ 984.246 cổ phiếu MSB, chiếm 0,03% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ của MSB.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trên sàn HoSE trong khoảng thời gian từ ngày 19/5/2026 đến ngày 22/5/2026.

Việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của VMSC tại MSB nhằm thực hiện chủ trương thu hồi vốn đã đầu tư theo Quyết định số 132/QĐ-BGTVT ngày 6/2/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc giai đoạn đến hết năm 2025.

Nếu giao dịch cổ phiếu nêu trên thành công, VMSC sẽ không còn sở hữu cổ phiếu MSB nào.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 14/4/2026 đến ngày 13/5/2026, VMSC đã bán ra thành công gần 1,5 triệu cổ phiếu trong tổng số gần 2,5 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Lý do không hoàn tất giao dịch là do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch, VMSC giảm sở hữu cổ phiếu MSB từ gần 2,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,078%) xuống còn 984.246 cổ phiếu (tỷ lệ 0,03%) vốn như hiện tại.

Xa hơn, trong khoảng thời gian từ ngày 5/3/2026 đến ngày 3/4/2026, VMSC cũng đã bán bất thành gần 2,5 triệu cổ phiếu MSB đã đăng ký do thị trường không thuận lợi.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/5/2026 vừa qua, MSB đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã MSB12602, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 12/5/2029. Theo thông tin trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 2 mà MSB phát hành kể từ đầu năm 2026 đến nay. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố.

Trước đó, ngày 22/4/2026, MSB cũng đã chào bán thành công 2.000 trái phiếu mã MSB12601. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/4/2029.



