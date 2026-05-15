Một thế lực vừa bán ròng đột biến gần 900 tỷ đồng cổ phiếu HOSE phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên cuối tuần trong sắc xanh và sau đó vận động giằng co biên độ khoảng 10 điểm dưới mốc tham chiếu trong phiên sáng. Sang phiên chiều, lực cung dâng cao đầu phiên đẩy chỉ số xuống dưới mốc 1.910. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.921,6, giảm 3.86 điểm, tương đương 0,2%. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐT quay đầu bán ròng với giá trị ﻿817 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng đột biến 870 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị -232 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-183 tỷ), MBB (-162 tỷ), HPG (-74 tỷ), CTG (-67 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như FPT (-29 tỷ), VPB (-25 tỷ), MSN (-22 tỷ), VIC (-19 tỷ) và CTD (-15 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu ACB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 21 tỷ đồng. Theo sau là VGC (17 tỷ), E1VFVN30 (13 tỷ), VPX (12 tỷ), STB (8 tỷ), BID (7 tỷ), FUEVFVND (5 tỷ), VIX (4 tỷ), GEX và VCB cùng ghi nhận mức 3 tỷ đồng.