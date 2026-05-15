Sốt dòng tiền ở nhóm cổ phiếu dầu khí

Sau cú bứt phá mạnh ở phiên trước, thị trường chứng khoán bước vào ngày 15/5 với trạng thái giằng co quyết liệt. Áp lực chốt lời gia tăng ngay từ đầu phiên khiến VN-Index nhanh chóng quay đầu điều chỉnh khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu.

Có thời điểm chỉ số mất gần 17 điểm, lùi sát vùng 1.910 điểm trong bối cảnh sắc đỏ bao trùm nhóm VN30. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh về cuối phiên đã giúp thị trường thu hẹp đáng kể đà giảm.

Kết phiên, VN-Index giảm 3,86 điểm (0,2%) xuống 1.921,6 điểm. Tâm lý nhà đầu tư đã thận trọng hơn rõ rệt sau chuỗi tăng nóng vừa qua. Điểm đáng chú ý nhất của thị trường nằm ở sự phân hóa rất mạnh của dòng tiền. Trong khi nhóm ngân hàng , thép và bán lẻ chịu áp lực điều chỉnh thì cổ phiếu dầu khí tiếp tục bùng nổ và trở thành “phao cứu sinh” cho chỉ số.

Nhóm dầu khí đua trần.

GAS tăng kịch trần gần 7%, trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. PLX tăng gần 6%, BSR tăng gần 5%, trong khi hàng loạt mã khác như PVD, PVT, PVS hay OIL cũng đồng loạt đi lên.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá dầu thế giới duy trì ở mức cao do lo ngại căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông . Dòng tiền đầu cơ vì thế tiếp tục đổ mạnh vào nhóm năng lượng sau nhiều phiên “nổi sóng”.

Cổ phiếu liên quan hệ sinh thái của "Bầu Thụy" cũng thu hút sự chú ý lớn trên thị trường. THD của Thaiholdings tiếp tục tăng trần phiên thứ 4 liên tiếp, đưa thị giá lên vùng cao nhất trong gần 4 năm.

Tính chỉ trong khoảng một tháng, cổ phiếu này đã tăng hơn 67%, trở thành một trong những mã tăng mạnh nhất sàn HNX.

Ở nhóm ngân hàng, LPB sau chuỗi tăng mạnh trước đó đã quay đầu điều chỉnh nhẹ. STB, VPB, BID hay EIB cũng đồng loạt giảm giá, tạo áp lực lớn lên thị trường chung. Riêng ACB trở thành điểm sáng hiếm hoi khi tăng hơn 2%.

Nhóm bất động sản cũng phân hóa mạnh. VIC và VRE giảm điểm trong phần lớn thời gian giao dịch, dù lực cầu cuối phiên giúp thu hẹp đáng kể đà giảm. Trong khi đó, nhiều mã đầu cơ như NVL, CEO hay DXG vẫn hút tiền và tăng khá tốt.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với hơn 22.800 tỷ đồng được giao dịch trên HoSE. Điều này cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà chỉ đang luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành.

Khối ngoại lại quay đầu bán ròng hơn 800 tỷ đồng sau một phiên mua ròng trước đó. Áp lực xả hàng tập trung ở HPG, VHM, VPB và VIC, phần nào khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn ở vùng đỉnh lịch sử.

