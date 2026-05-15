Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tiếp tục được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Theo Minh Chiến | 15-05-2026 - 19:07 PM | Thị trường chứng khoán

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân về việc tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" cho ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên IPPG (tức ông Johnathan Hạnh Nguyễn), theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

- Ảnh 1.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tiếp tục được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Theo Bộ Nội vụ, việc lấy ý kiến được thực hiện căn cứ Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; đồng thời hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Hồ sơ công bố lấy ý kiến cho thấy ngày 18-4, UBND TPHCM đã có Tờ trình số 438 trình Thủ tướng xem xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" cho ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên IPPG.

Bộ Nội vụ cho biết việc lấy ý kiến nhân dân là một bước trong quy trình xét tặng danh hiệu cấp Nhà nước trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Bộ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu hồ sơ, tham gia đóng góp ý kiến đối với trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" nêu trên.

Đây không phải lần đầu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" đối với ông Nguyễn Hạnh được công bố lấy ý kiến người dân. Cuối năm 2025, Bộ Nội vụ cũng từng thực hiện quy trình tương tự đối với doanh nhân này theo hồ sơ do UBND TPHCM trình.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn sinh năm 1951 tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), có bằng MBA tại Đại học Seatle, Mỹ và từng là thanh tra tài chính cho Boeing Subcontractor (Mỹ). Ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng sống và làm việc nhiều năm ở Philippines.

Vị doanh nhân còn có biệt danh là "vua hàng hiệu" khi đưa gần 80 thương hiệu quốc tế về Việt Nam. Năm 1985, ông mở đường bay thương mại đầu tiên giữa TPHCM và Manila (Philippines), đặt nền móng cho IPPG ra đời.

IPPG là tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực như bán lẻ, hàng không, bất động sản. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn lập học bổng, ủng hộ giáo dục - khởi nghiệp, quyên góp hàng chục tỉ đồng cho chương trình an sinh, thiện nguyện trên cả nước.

Theo Minh Chiến

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dragon Capital: Giá cổ phiếu còn dư địa để phản ánh sát hơn nền tảng doanh nghiệp

Dragon Capital: Giá cổ phiếu còn dư địa để phản ánh sát hơn nền tảng doanh nghiệp Nổi bật

Việt Nam sắp có ngân hàng đầu tiên vượt 110.000 tỷ vốn điều lệ, nhưng không phải "Big 4"

Việt Nam sắp có ngân hàng đầu tiên vượt 110.000 tỷ vốn điều lệ, nhưng không phải "Big 4" Nổi bật

Chứng khoán Việt Nam "gồng mình" giữa lúc thị trường châu Á đỏ lửa

Chứng khoán Việt Nam "gồng mình" giữa lúc thị trường châu Á đỏ lửa

18:45 , 15/05/2026
Sốt dòng tiền ở nhóm cổ phiếu dầu khí

Sốt dòng tiền ở nhóm cổ phiếu dầu khí

17:57 , 15/05/2026
Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Tổng công ty GTEL

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Tổng công ty GTEL

17:44 , 15/05/2026
Một thế lực vừa bán ròng đột biến gần 900 tỷ đồng cổ phiếu HOSE phiên cuối tuần

Một thế lực vừa bán ròng đột biến gần 900 tỷ đồng cổ phiếu HOSE phiên cuối tuần

17:24 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên