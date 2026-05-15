Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" cho ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên IPPG (tức ông Johnathan Hạnh Nguyễn), theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tiếp tục được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Theo Bộ Nội vụ, việc lấy ý kiến được thực hiện căn cứ Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; đồng thời hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Hồ sơ công bố lấy ý kiến cho thấy ngày 18-4, UBND TPHCM đã có Tờ trình số 438 trình Thủ tướng xem xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" cho ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên IPPG.

Bộ Nội vụ cho biết việc lấy ý kiến nhân dân là một bước trong quy trình xét tặng danh hiệu cấp Nhà nước trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Bộ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu hồ sơ, tham gia đóng góp ý kiến đối với trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" nêu trên.

Đây không phải lần đầu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" đối với ông Nguyễn Hạnh được công bố lấy ý kiến người dân. Cuối năm 2025, Bộ Nội vụ cũng từng thực hiện quy trình tương tự đối với doanh nhân này theo hồ sơ do UBND TPHCM trình.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn sinh năm 1951 tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), có bằng MBA tại Đại học Seatle, Mỹ và từng là thanh tra tài chính cho Boeing Subcontractor (Mỹ). Ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng sống và làm việc nhiều năm ở Philippines.

Vị doanh nhân còn có biệt danh là "vua hàng hiệu" khi đưa gần 80 thương hiệu quốc tế về Việt Nam. Năm 1985, ông mở đường bay thương mại đầu tiên giữa TPHCM và Manila (Philippines), đặt nền móng cho IPPG ra đời.

IPPG là tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực như bán lẻ, hàng không, bất động sản. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn lập học bổng, ủng hộ giáo dục - khởi nghiệp, quyên góp hàng chục tỉ đồng cho chương trình an sinh, thiện nguyện trên cả nước.