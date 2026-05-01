Chuyên gia Dragon Capital chỉ ra ba cú hích có thể mở ra chu kỳ mới cho chứng khoán Việt Nam

Trong giai đoạn hiện nay, hiệu quả đầu tư không còn đến từ việc thị trường tăng trưởng đồng đều, mà phụ thuộc rất lớn vào khả năng lựa chọn đúng doanh nghiệp và đón đầu xu hướng. Nhìn về dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước những thay đổi mang tính cấu trúc, mở ra những cơ hội tăng trưởng chiến lược trong nhiều năm tới.

Tại chương trình Fund Insider do Fmarket tổ chức, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn – Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực Chứng khoán tại Dragon Capital đã chỉ ra 3 động lực cấu trúc quan trọng nhất mà quỹ DCDS đang nhìn thấy tại thị trường Việt Nam.

Động lực đầu tiên đến từ câu chuyện nâng hạng thị trường. Theo ông Tuấn, việc hệ thống FTSE dự kiến đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi (Emerging Market) trong thời gian tới là một bước tiến đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Mục tiêu xa hơn và quan trọng hơn của Việt Nam là tiến tới việc gia nhập rổ chỉ số MSCI Emerging Markets trong vòng 2–3 năm tới.

" Khi gia nhập MSCI, thị trường tài chính Việt Nam mới chính thức bước vào một sân chơi lớn hơn của thế giới. Dòng vốn ngoại thu hút được từ hệ thống MSCI có thể lớn hơn gấp 5–6 lần so với dòng vốn từ đợt nâng hạng của FTSE lần này," chuyên gia Dragon Capital nhận định.﻿

Quan trọng hơn, hành trình hướng tới các tiêu chuẩn khắt khe của MSCI sẽ tạo ra áp lực tích cực, buộc thị trường trong nước phải tiếp tục cải cách, nâng cao chất lượng một cách thực chất và minh bạch hơn để thu hút các định chế tài chính toàn cầu.

Động lực thứ hai nằm ở nội lực vĩ mô và sự quyết tâm của các nhà quản lý, điều hành chính sách. Chính phủ và các ban ngành đang thể hiện tinh thần quyết liệt trong việc giữ vững ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn tồn đọng của nền kinh tế.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn duy trì vị thế là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt nhất khu vực châu Á. Sự quyết tâm từ Chính phủ và các cơ quan điều hành được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa thay vì hài lòng với kết quả hiện tại.

Động lực cấu trúc thứ ba là làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và xu hướng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Thực tế trong giai đoạn 2024–2025 đã chứng minh, dù bối cảnh quốc tế đối mặt với nhiều rủi ro về địa chính trị và rào cản thuế quan, dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng đều đặn và mạnh mẽ. Điều này khẳng định vị thế chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu dài hạn.

“Ba động lực này có thể mở ra những cơ hội tăng trưởng rất lớn cho thị trường trong vài năm tới. Tuy nhiên, cơ hội sẽ không trải đều” , ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo vị chuyên gia, điều quan trọng là phải tìm được những doanh nghiệp thực sự có năng lực hưởng lợi từ quá trình tăng trưởng, sở hữu lợi thế cạnh tranh tốt và nền tảng vận hành đủ mạnh. Những doanh nghiệp như vậy không chỉ có khả năng tăng trưởng lợi nhuận mà quy mô vốn hóa cũng có thể tiếp tục mở rộng mạnh mẽ trong tương lai.

Đây sẽ là yếu tố giúp các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán cũng như nhà đầu tư chứng chỉ quỹ hưởng lợi trong trung và dài hạn.