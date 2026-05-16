Phát Đạt thoái vốn một công ty liên kết

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) vừa công bố việc hoàn tất chuyển nhượng 33 triệu cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ CTCP Phát triển Đô thị Tam Hiệp (Phát triển Đô thị Tam Hiệp). Qua đó, công ty này không còn là công ty liên kết của PDR.



Phát triển Đô thị Tam Hiệp được thành lập cuối tháng 12/2025. Với vốn điều lệ ban đầu hơn 989,8 tỷ đồng; ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Cổ đông sáng lập gồm PDR nắm 35%, CTCP Đầu tư Bất động sản Biên Hòa Đồng Nai 35% và CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Tam Hiệp 30%.

Giữa tháng 1/2026, công ty nâng vốn lên 1.100 tỷ đồng rồi tiếp tục nâng vốn lên 2.152,4 tỷ đồng vào ngày 20/4/2026.

Chỉ hai ngày sau (22/4/2026), công ty bất ngờ giảm vốn về gần 1.507 tỷ đồng. Đến ngày 24/04, công ty tiếp tục giảm vốn về 1.100 tỷ đồng. Công ty do ông Tạ Ngọc Thành làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Được biết, 3 cổ đông sáng lập Phát triển Đô thị Tam Hiệp là Phát Đạt - CTCP Đầu tư Bất động sản Biên Hòa Đồng Nai và CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Tam Hiệp là liên danh trúng đấu giá khu đất gần 27.500 m2 tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai vào cuối năm 2025.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần giảm 76% so với cùng kỳ, còn hơn 104 tỷ đồng, chủ yếu đến từ mảng cung cấp dịch vụ.

Trong kỳ, PDR chịu áp lực chi phí, riêng chi phí tài chính tăng 545%, lên gần 432 tỷ đồng. Theo Phát Đạt, Công ty đã đánh giá khả năng thu hồi khoản đầu tư tại dự án Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng và dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu Cổ đại có khả năng bị tổn thất. Trên nguyên tắc thận trọng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, doanh nghiệp đã ghi nhận toàn bộ giá trị chi phí xây dựng của các dự án này vào chi phí trong kỳ.

Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bồi hoàn theo quyết định chính thức trong tương lai, khoản bồi hoàn sẽ được hạch toán vào thu nhập tương ứng theo quy định hiện hành.

Bù lại, PDR hưởng lợi nhờ hoạt động tài chính với doanh thu hơn 907 tỷ đồng, gấp hơn 477 lần cùng kỳ, đến từ thanh lý khoản đầu tư.

Sau khi trừ đi các khoản thuế, phí, lợi nhuận sau thuế của Phát Đạt ghi nhận gần 138 tỷ đồng, vẫn gấp 2,7 lần cùng kỳ.

Phát Đạt cho biết đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long, qua đó doanh thu tài chính hợp nhất đạt 906 tỷ đồng. Đồng thời, công ty mẹ nhận hơn 600 tỷ đồng tạm ứng cổ tức từ giao dịch này.