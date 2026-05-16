REE thay Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời ghế Chủ tịch từ ngày 10/7

Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã: REE, sàn HoSE) vừa thông báo thay đổi nhân sự tại loạt vị trí lãnh đạo cấp cao.



Theo đó, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của ông Ashok Ramachandran vào ngày 15/05/2026. Sau đó, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT-REE thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Ashok Ramachandran, có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2026.

Đồng thời, ông cũng đã nộp đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông REE ("ĐHĐCĐ") thông qua.

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh được liên tục, REE bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, hiện là Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT của REE, giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty, có hiệu lực từ ngày 10/07/2026.

Theo giới thiệu, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình đã có 18 năm kinh nghiệm tại REE và sở hữu sự am hiểu sâu sắc về hoạt động kinh doanh cũng như các chiến lược và định hướng phát triển của Công ty.

Được biết, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình chính là con trai bà Nguyễn Thị Mai Thanh. Do đó, để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu đối với vị trí Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT sẽ từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và đồng thời từ nhiệm Thành viên HĐQT REE, có hiệu lực từ ngày 10/07/2026.

Trong giai đoạn từ khi ông Ashok Ramachandran rời đi cho đến ngày 10/07/2026, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ được bổ nhiệm làm Người đại diện theo pháp luật tạm thời của Công ty.

Người được kế nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Thanh ở vị trí Chủ tịch HĐQT là ông Lee Liang Whye, hiện là Thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông ngoại Platinum Victory Pte. Ltd..

Dù rời HĐQT REE nhưng bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT. REE cho biết, trong vai trò trọng yếu này, bà Mai Thanh sẽ tiếp tục tham gia mật thiết vào hoạt động kinh doanh, tư vấn cho HĐQT trong việc lập kế hoạch, đánh giá và giám sát các chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

REE sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 10/07/2026 để thông qua việc từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Mai Thanh và ông Ashok Ramachandran. Cũng tại đại hội, REE sửa đổi một số điều khoản của điều lệ và báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tới cổ đông.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh sinh năm 1952, có trình độ Kỹ sư Điện lạnh. Bà từng có thời gian phục vụ trong quân đội với vai trò là một người lính quân y và được cử ra Bắc đào tạo vào năm 1973. Sau đó, bà được cử đi du học tại CHDC Đức. Sau khi về nước, bà trở thành kỹ sư của Xí nghiệp Quốc doanh liên hiệp Thiết bị lạnh và được đề nghị kế vị chức giám đốc xí nghiệp ở tuổi 33. Năm 1992, bà Mai Thanh đã dẫn dắt xí nghiệp thực hiện cổ phần hoá Năm 1993, CTCP Cơ Điện Lạnh được thành lập và bà Mai Thanh đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Đến tháng 7/2020, bà rút khỏi vị trí Tổng Giám đốc và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025, bà Nguyễn Thị Mai Thanh trở lại vị trí Tổng Giám đốc REE. Sau khi miễn nhiệm khỏi vị trí Tổng giám đốc, bà trở lại làm Chủ tịch HĐQT REE từ tháng 9/2025 đến nay.



