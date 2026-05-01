DN dược vừa bị thu hồi lô thuốc nhỏ mắt: Mỗi năm thu 500 tỷ, từng bị phạt vì chất lượng thuốc

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có quyết định thu hồi toàn quốc lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Lô thuốc bị thu hồi có số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng 14/1/2028. Theo Cục Quản lý Dược, lô thuốc trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3. Cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi trên toàn quốc đối với lô thuốc này.

Pharmedic được yêu cầu ngừng kinh doanh và biệt trữ lô thuốc bị thu hồi còn tồn tại cơ sở. Doanh nghiệp cũng phải báo cáo tình hình phân phối thuốc tới các cơ sở bán buôn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ cơ sở đã nhận lô thuốc.

Việc thu hồi và tiếp nhận toàn bộ lô thuốc phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 11/5. Pharmedic có trách nhiệm xử lý lô thuốc bị thu hồi, chi trả chi phí thu hồi, xử lý thuốc và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Sau thông tin trên, Pharmedic đã phát đi thông báo đề nghị khách hàng gửi trả toàn bộ số lượng thuốc thuộc lô sản xuất này còn tồn kho về công ty, đồng thời mong nhận được sự phối hợp kịp thời từ các đơn vị liên quan.

Pharmedic cho biết đang phối hợp kiểm tra, rà soát và phân tích nguyên nhân liên quan sự cố của lô thuốc bị thu hồi. Doanh nghiệp cũng cho biết các lô Natri clorid 0,9% loại 10ml khác đang lưu hành trên thị trường vẫn được sản xuất và kiểm soát theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, Pharmedic từng bị Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến chất lượng thuốc. Theo Quyết định số 42/QĐ-XPHC ngày 19/1/2026, doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng do sản xuất thuốc Diclofen, số lô 0040724, ngày sản xuất 26/7/2024, hạn dùng 26/7/2027, vi phạm chất lượng mức độ 2. Cục Quản lý Dược đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm, chi phí do Pharmedic chi trả.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Pharmedic, một cổ đông chất vấn vì sao việc công ty bị phạt do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng lại không được đề cập trong các báo cáo. Lãnh đạo Pharmedic phản hồi đây là sự cố nhỏ ngoài ý muốn, liên quan đến vận hành chuỗi cung ứng, không thuộc chuyên môn tại nhà máy sản xuất; công ty đã kịp thời khắc phục và cho rằng theo quy định, sự việc không bắt buộc báo cáo tại đại hội.

Pharmedic là một trong những doanh nghiệp dược lâu đời của Việt Nam, có gốc từ thời kỳ đầu đổi mới của ngành y tế TP.HCM. Tiền thân là Công ty Xuất nhập khẩu Trực dụng Y tế PHARIMEX, được thành lập năm 1981 trong bối cảnh khan hiếm thuốc nghiêm trọng tại TP.HCM. Đây được xem là một trong những mô hình doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế cổ phần sớm nhất cả nước.

Pharmedic không thuộc nhóm “big pharma” doanh thu hàng đầu như DHG Pharma, Traphaco hay Imexpharm, nhưng lại có chỗ đứng khá đặc thù ở phân khúc OTC (thuốc không kê đơn) và các sản phẩm phổ thông phục vụ cộng đồng. Các dòng như Natri Clorid nhỏ mắt, Povidine, thuốc cảm, vitamin, siro ho… có độ phủ mạnh ở nhà thuốc truyền thống, đặc biệt tại miền Nam.

Pharmedic niêm yết trên HNX từ tháng 10/2009, với mã chứng khoán PMC. Sau thông tin thuốc bị thu hồi, cổ phiếu PMC đã giảm gần 9,5% qua đó đóng cửa phiên 15/5 tại mức 126.300 đồng/cp. Tuy nhiên, thanh khoản ở mức thấp, khối lượng khớp lệnh chỉ vỏn vẹn 1.000 cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Pharmedic hiện xấp xỉ 1.200 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, Pharmedic ghi nhận doanh thu ổn định trong nhiều năm quanh mức 450-500 tỷ đồng, trước khi tăng lên mức kỷ lục gần 550 tỷ vào năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng duy trì trên 80 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2022-2025. Quý 1/2026, Pharmedic ghi nhận lãi sau thuế gần 23 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái.