Nhiều người lo nhóm Vingroup "quá nóng", chuyên gia Dragon Capital đưa ví dụ cổ phiếu tăng đến 55 lần

Tại chương trình Fund Insider do Fmarket tổ chức, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn – Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực Chứng khoán tại Dragon Capital đã có những chia sẻ thẳng thắn về chiến lược gia tăng tỷ trọng nhóm cổ phiếu họ Vingroup của quỹ DCDS, ngay cả khi các mã này đã có đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Bẫy tâm lý "vùng đỉnh"﻿

Giải đáp thắc mắc về việc tại sao DCDS lại lựa chọn nhóm cổ phiếu Vingroup trong khi có rất ít quỹ đầu tư tham gia trong năm 2025, ông Tuấn đặt ngược vấn đề: "Làm sao chúng ta xác định được cổ phiếu Vingroup hay Vinhomes đang ở vùng đỉnh?"

Theo ông Tuấn, khi một cổ phiếu tăng mạnh, tâm lý chung của thị trường thường mặc định đó là vùng đỉnh. Tuy nhiên, đây là nhận định mang tính chủ quan. Thực tế năm 2025 cho thấy, khi giá cổ phiếu họ Vin mới tăng khoảng 50%, không ít chuyên gia dày dạn kinh nghiệm (từ 5 đến 20 năm) đã vội vã cho rằng giá đã quá cao để mua vào. Thế nhưng, thực tế sau đó chứng minh ngược lại khi cổ phiếu tiếp tục tăng thêm 50%, rồi 100%.

"Vấn đề nằm ở chỗ, nhiều nhận định được đưa ra dựa trên cảm tính thay vì phân tích sâu sát. Không nhiều người thực sự cầm bản cáo bạch, báo cáo tài chính hay báo cáo thường niên của doanh nghiệp để mổ xẻ kỹ lưỡng trước khi đưa ra kết luận " ông Tuấn nhìn nhận.﻿

Trong chiến lược của quỹ DCDS, hai yếu tố then chốt được đặt lên hàng đầu là "không thành kiến" và "tính kịp thời". Ông Tuấn thừa nhận, trong nhiều năm trước đây, việc tránh đầu tư vào Vingroup và Vinhomes là một quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, việc quay trở lại với nhóm này trong năm 2025 cũng là một bước đi chính xác, xuất phát từ cái nhìn khách quan và sự nhạy bén với thị trường.

Sự chuyển dịch này đã mang lại thành quả cụ thể: DCDS trở thành một trong số ít các quỹ đạt mức tăng trưởng trên 30% trong năm 2025, vượt trội hoàn toàn so với mặt bằng chung của thị trường.

Vingroup có thực sự "nóng"?﻿

Để trả lời cho câu hỏi liệu đà tăng của Vingroup có quá vô lý, ông Tuấn đã dẫn chứng số liệu so sánh với thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong 3 năm qua.

Trong khi cổ phiếu Hosun tăng 55 lần, hay HD Hyundai Electric và SK tăng khoảng 25 lần, thì cổ phiếu Vingroup mới chỉ tăng khoảng 7–8 lần từ vùng đáy.

"Thông thường, khi một cổ phiếu tăng 5 hay 10 lần, nhiều người sẽ dễ cho rằng cổ phiếu đã tạo đỉnh. Song một doanh nghiệp vận hành với cường độ cực cao và quyết liệt như Vingroup thì việc giá cổ phiếu tăng 5 lần trong 8 năm không phải là điều phi lý" chuyên gia Dragon Capital nhấn mạnh.

Đi sâu vào số liệu thực tế, ông Tuấn dẫn chứng trường hợp của Vinhomes – doanh nghiệp bất động sản sở hữu mức lợi nhuận năm nay vượt ngưỡng 2 tỷ USD. Đây là con số mà rất ít doanh nghiệp tại Việt Nam có thể chạm tới.

Hiện tại, thị giá của Vinhomes chỉ cao hơn khoảng 100% so với vùng đỉnh của 5–7 năm trước. Xét trên quy mô lợi nhuận và tiềm năng phát triển, ông Tuấn cho rằng mức giá này chưa thể coi là "quá nóng".