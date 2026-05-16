Chứng khoán Nhất Việt chốt ngày phát hành gần 14 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (mã: VFS) thông báo ngày 27/5 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.



Cụ thể, VFS sẽ phát hành gần 14 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

Nếu hoàn tất đợt trả cổ tức này, Chứng khoán Nhất Việt sẽ tăng vốn điều lệ lên mức gần 1.540 tỷ đồng.

Phương án trả cổ tức này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra hôm 15/4.

Trong năm nay, Chứng khoán Nhất Việt có kế hoạch tăng vốn thông qua chào bán 139,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu chào bán đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần, bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho bên thứ ba.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 1.399 tỷ đồng. Trong đó, 50% được dùng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, 50% được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ. Thời gian triển khai dự kiến 2026-2027, sau khi hoàn tất trả cổ tức cho cổ đông.

Nếu hoàn thành kế hoạch này, VFS sẽ tiếp tục nâng vốn lên gần 2.939 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh 2026, Chứng khoán Nhất Việt hướng đến tổng doanh thu 609 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 204,75 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 10% so với năm 2025.

Về cơ cấu doanh thu, hoạt động margin và tự doanh tiếp tục là động lực chính, lần lượt đóng góp tỷ trọng 47% và 35%. Bên cạnh đó, hoạt động môi giới dự kiến đóng góp 17% doanh thu.

Đáng chú ý, trong khi doanh thu từ margin và môi giới được kỳ vọng tăng trưởng 84% và 42% so với thực hiện năm 2025, thì doanh thu tự doanh lại giảm 20%.

Đại hội cũng thông qua chủ trương triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh trong năm 2026, được Công ty nhấn mạnh là bước đi quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, cung cấp các giải pháp đầu tư và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng.

Kết thúc 3 tháng đầu năm, VFS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 130 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2025. Dưới áp lực chi phí tăng cao nên lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ 2% về còn gần 32 tỷ đồng.



