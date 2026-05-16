Quỹ "khổng lồ" đảo chiều bán ròng hàng tấn vàng khi giá tụt dốc

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã quay đầu bán ròng gần 2,6 tấn vàng trong phiên 15/5, sau chuỗi mua ròng liên tiếp từ đầu tuần.

Dù vậy, tính chung cả tuần, quỹ này vẫn mua ròng khoảng 3,4 tấn vàng, qua đó nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên hơn 1.037 tấn.

Động thái chốt lời của SPDR Gold Trust diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Theo dữ liệu trên Kitco, giá vàng giao ngay trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu 15/5 giảm về vùng 4.540 USD/oz, tương ứng mất khoảng 2,4% so với phiên trước. Đây cũng là phiên giảm thứ tư liên tiếp của kim loại quý, kéo giá vàng xuống vùng thấp nhất kể từ đầu tháng.

Nguyên nhân chính đến từ áp lực gia tăng trên thị trường năng lượng. Giá dầu thô tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể nóng trở lại, qua đó khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất. Thay vào đó, kịch bản Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn tiếp tục được củng cố.

Diễn biến này nhanh chóng phản ánh lên thị trường tài chính. Chỉ số DXY, đo sức mạnh của đồng USD so với rổ tiền tệ lớn, đã tăng mạnh trong 4 phiên gần đây và leo lên vùng 99,27 điểm (chốt phiên 15/5). Cùng chiều, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng nhích lên, tạo sức ép đáng kể lên giá vàng. Thông thường, đồng USD mạnh hơn khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu tăng làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Nhìn về phía trước, các nhà phân tích cảnh báo rằng vàng có thể phải đối mặt với áp lực giảm giá hơn nữa nếu lợi suất thực tiếp tục có xu hướng tăng. Việc phá vỡ dưới các mức hỗ trợ quan trọng có thể mở ra cánh cửa cho việc kiểm tra lại mức thấp hơn trong phạm vi giao dịch rộng hơn của nó, với một số người tham gia thị trường đang nhắm đến mức 4.000 USD/ounce như một mức sàn tiềm năng.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn còn. Lợi suất thực cao có thể đang gây áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn, nhưng chính những điều kiện đó — thị trường tài chính thắt chặt, rủi ro lạm phát dai dẳng và sự bất ổn kinh tế vĩ mô ngày càng gia tăng — cuối cùng có thể củng cố vai trò của kim loại này như một công cụ phòng ngừa rủi ro chiến lược.﻿