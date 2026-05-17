Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý do Chủ tịch HĐQT cùng nhiều nhân sự chủ chốt của PC1 bị bắt

Theo Minh Đức | 17-05-2026 - 13:35 PM | Thị trường chứng khoán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, cùng 6 cá nhân khác để điều tra về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Các cá nhân bị khởi tố, bắt tạm giam gồm 7 bị can, trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1 bị khởi tố về 2 tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Bị can Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1.

Cùng bị khởi tố về hai tội danh trên còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; Ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh (công ty con của PC1); bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng PC1.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát (Công ty con của PC1), để điều tra tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PC1 và ông Đặng Quốc Trường - Phó Tổng giám đốc PC1 hiện đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

PC1 tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia, từng tham gia thi công hàng chục nghìn km đường dây điện từ 110 kV, 220 kV đến 500 kV. Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ năm 2005 và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM từ cuối năm 2016. Sau quá trình tái cơ cấu và mở rộng hoạt động, công ty phát triển thêm các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đầu tư năng lượng và bất động sản.

Theo Minh Đức

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch chốt quyền cổ tức trong tuần 18–22/5: Cổ tức tiền mặt cao nhất 83%, một ngân hàng chi gần 5.000 tỷ đồng trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức trong tuần 18–22/5: Cổ tức tiền mặt cao nhất 83%, một ngân hàng chi gần 5.000 tỷ đồng trả cổ tức Nổi bật

Chuyên gia Dragon Capital chỉ ra ba cú hích có thể mở ra chu kỳ mới cho chứng khoán Việt Nam

Chuyên gia Dragon Capital chỉ ra ba cú hích có thể mở ra chu kỳ mới cho chứng khoán Việt Nam Nổi bật

Phát Đạt lên kế hoạch tăng vốn điều lệ vượt 11.900 tỷ đồng

Phát Đạt lên kế hoạch tăng vốn điều lệ vượt 11.900 tỷ đồng

12:55 , 17/05/2026
Bất động sản dẫn đầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 4/2026

Bất động sản dẫn đầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 4/2026

12:44 , 17/05/2026
Cổ phiếu PLX “bốc hơi” gần 40% từ đỉnh: Cơ hội “bắt đáy” hay rủi ro vẫn còn phía trước?

Cổ phiếu PLX “bốc hơi” gần 40% từ đỉnh: Cơ hội “bắt đáy” hay rủi ro vẫn còn phía trước?

12:43 , 17/05/2026
Rớt mạnh từ đỉnh 2 tháng, điều gì chờ đợi giá bạc trong tuần tới?

Rớt mạnh từ đỉnh 2 tháng, điều gì chờ đợi giá bạc trong tuần tới?

12:43 , 17/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên