Lý do Chủ tịch HĐQT cùng nhiều nhân sự chủ chốt của PC1 bị bắt

Các cá nhân bị khởi tố, bắt tạm giam gồm 7 bị can, trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1 bị khởi tố về 2 tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Cùng bị khởi tố về hai tội danh trên còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; Ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh (công ty con của PC1); bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng PC1.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát (Công ty con của PC1), để điều tra tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PC1 và ông Đặng Quốc Trường - Phó Tổng giám đốc PC1 hiện đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

PC1 tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia, từng tham gia thi công hàng chục nghìn km đường dây điện từ 110 kV, 220 kV đến 500 kV. Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ năm 2005 và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM từ cuối năm 2016. Sau quá trình tái cơ cấu và mở rộng hoạt động, công ty phát triển thêm các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đầu tư năng lượng và bất động sản.