Phát Đạt lên kế hoạch tăng vốn điều lệ vượt 11.900 tỷ đồng

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR, sàn HoSE) vừa thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Phát Đạt lên kế hoạch chào bán gần 199,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 5:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 5 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Phát Đạt dự kiến thu về hơn 1.996,6 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và thực hiện mua cổ phần, phần vốn của các đối tượng khác trong dự án bất động sản của công ty. Cụ thể như sau:

Nguồn: PDR

Thời gian chào bán cổ phiếu dự kiến trong năm 2026, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của Phát Đạt sẽ tăng từ hơn 9.978 tỷ đồng lên hơn 11.973,7 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Phát Đạt đã công bố việc hoàn tất chuyển nhượng 33 triệu cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ CTCP Phát triển Đô thị Tam Hiệp (Phát triển Đô thị Tam Hiệp). Qua đó, công ty này không còn là công ty liên kết của PDR.

Phát triển Đô thị Tam Hiệp được thành lập cuối tháng 12/2025. Với vốn điều lệ ban đầu hơn 989,8 tỷ đồng; ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Cổ đông sáng lập gồm PDR nắm 35%, CTCP Đầu tư Bất động sản Biên Hòa Đồng Nai 35% và CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Tam Hiệp 30%.

Giữa tháng 1/2026, công ty nâng vốn lên 1.100 tỷ đồng rồi tiếp tục nâng vốn lên 2.152,4 tỷ đồng vào ngày 20/4/2026.

Chỉ hai ngày sau (22/4/2026), công ty bất ngờ giảm vốn về gần 1.507 tỷ đồng. Đến ngày 24/04, công ty tiếp tục giảm vốn về 1.100 tỷ đồng. Công ty do ông Tạ Ngọc Thành làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Được biết, 3 cổ đông sáng lập Phát triển Đô thị Tam Hiệp là Phát Đạt - CTCP Đầu tư Bất động sản Biên Hòa Đồng Nai và CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Tam Hiệp là liên danh trúng đấu giá khu đất gần 27.500 m2 tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai vào cuối năm 2025.