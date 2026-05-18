Tự doanh CTCK bán ròng hơn 600 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Sau 08 tuần tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.900 điểm trong phiên đầu tuần 18/5. Áp lực điều chỉnh tương đối bình thường, thanh khoản thấp. Thị trường phục hồi tốt dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm năng lượng, các doanh nghiệp sở hữu Nhà nước với thanh khoản tăng tốt hơn. Kết phiên, VN-Index tăng 6,34 điểm (+0,33%) lên mức 1.927,94 điểm.

Tự doanh CTCK bán ròng 649 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MBB với giá trị -146 tỷ đồng, tiếp theo là CTG (-105 tỷ), MWG (-87 tỷ), HPG (-52 tỷ) và TCB (-49 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VCB (-42 tỷ), EIB (-36 tỷ), VCG (-32 tỷ), ACB và RYG cùng ở mức -24 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu STB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 56 tỷ đồng. Theo sau là FPT và POW cùng đạt 15 tỷ đồng, FUEVFVND (12 tỷ), VPX và VGC cùng ghi nhận mức 11 tỷ, E1VFVN30 (5 tỷ), VIC (4 tỷ), FRT (3 tỷ) và HDG (2 tỷ đồng).