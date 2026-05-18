Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch PC1 ông Trịnh Văn Tuấn bị khởi tố, vì sao Nhựa Tiền Phong lại lên tiếng?

Dương Ngọc | 18-05-2026 - 18:54 PM | Thị trường chứng khoán

Chủ tịch PC1 ông Trịnh Văn Tuấn bị khởi tố, vì sao Nhựa Tiền Phong lại lên tiếng?

Nguyên nhân là ông Trịnh Văn Tuấn không chỉ là Chủ tịch HĐQT PC1, mà còn là Thành viên độc lập HĐQT (người nội bộ) tại Nhựa Tiền Phong.

Sau thông tin Chủ tịch HĐQT PC1 Trịnh Văn Tuấn bị khởi tố và bắt tạm giam, Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã: NTP) đã có văn bản công bố thông tin bất thường gửi UBCKNN và HNX.

Theo văn bản công bố ngày 17/5/2026, NTP cho biết việc công bố thông tin liên quan đến ông Trịnh Văn Tuấn được thực hiện theo quy định pháp luật, sau khi PC1 công bố thông tin bất thường về việc cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Tuấn để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Nguyên nhân là ông Trịnh Văn Tuấn không chỉ là Chủ tịch HĐQT PC1, mà còn là Thành viên độc lập HĐQT (người nội bộ) tại Nhựa Tiền Phong.

Tại PC1, cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc và ông Đặng Quốc Trường - Phó tổng giám đốc hiện đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Trong bối cảnh đó, Ban kiểm soát PC1 đã quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội là 5/6/2026, thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 7/2026 tại trụ sở công ty ở Hà Nội.

PC1 đồng thời cho biết doanh nghiệp chưa thể công bố Báo cáo tài chính quý I/2026 đúng thời hạn do các nhân sự liên quan đến việc phê duyệt báo cáo đang phối hợp làm việc với cơ quan điều tra và đã bị khởi tố, tạm giam. Công ty cam kết sẽ công bố thông tin ngay sau khi hoàn tất báo cáo tài chính.﻿

Ở một diễn biến khác, PC1 mới đây đã phát đi thông báo liên quan đến quyết định khởi tố, qua đó khẳng định hệ thống quản trị và vận hành tại các mảng kinh doanh cốt lõi đã được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, độc lập nên không bị ảnh hưởng.

" Hiện toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn vẫn diễn ra bình thường ở các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy và các dự án trong nước, quốc tế. Các công trình, dự án, nhà máy và hệ thống vận hành của PC1 vẫn duy trì hoạt động an toàn, ổn định; các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động vẫn được thực hiện theo đúng cam kết ", PC1 cho hay.﻿

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PC1 liên tục lao dốc trong thời gian gần đây. Chốt phiên 18/5, PC1 dừng ở mức 17.650 đồng/cp, tương ứng mức giảm khoảng 35% chỉ sau một tháng.

Chủ tịch PC1 ông Trịnh Văn Tuấn bị khởi tố, vì sao Nhựa Tiền Phong lại lên tiếng?- Ảnh 1.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc Chứng khoán Dragon Capital gọi tên nhóm cổ phiếu đang bị "bỏ quên" giữa lúc VN-Index lên đỉnh

Giám đốc Chứng khoán Dragon Capital gọi tên nhóm cổ phiếu đang bị "bỏ quên" giữa lúc VN-Index lên đỉnh Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức trong tuần 18–22/5: Cổ tức tiền mặt cao nhất 83%, một ngân hàng chi gần 5.000 tỷ đồng trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức trong tuần 18–22/5: Cổ tức tiền mặt cao nhất 83%, một ngân hàng chi gần 5.000 tỷ đồng trả cổ tức Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa "chốt deal" lớn tại thị trường trọng điểm Đông Nam Á

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa "chốt deal" lớn tại thị trường trọng điểm Đông Nam Á

18:07 , 18/05/2026
Cổ phiếu Big4 và dầu khí kéo VN-Index thoát hiểm phiên đầu tuần

Cổ phiếu Big4 và dầu khí kéo VN-Index thoát hiểm phiên đầu tuần

18:06 , 18/05/2026
Bệnh viện Triều An bị hủy tư cách công ty đại chúng

Bệnh viện Triều An bị hủy tư cách công ty đại chúng

18:04 , 18/05/2026
Novaland bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Novaland bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

18:03 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên