Chủ tịch PC1 ông Trịnh Văn Tuấn bị khởi tố, vì sao Nhựa Tiền Phong lại lên tiếng?

Sau thông tin Chủ tịch HĐQT PC1 Trịnh Văn Tuấn bị khởi tố và bắt tạm giam, Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã: NTP) đã có văn bản công bố thông tin bất thường gửi UBCKNN và HNX.

Theo văn bản công bố ngày 17/5/2026, NTP cho biết việc công bố thông tin liên quan đến ông Trịnh Văn Tuấn được thực hiện theo quy định pháp luật, sau khi PC1 công bố thông tin bất thường về việc cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Tuấn để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Nguyên nhân là ông Trịnh Văn Tuấn không chỉ là Chủ tịch HĐQT PC1, mà còn là Thành viên độc lập HĐQT (người nội bộ) tại Nhựa Tiền Phong.

Tại PC1, cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc và ông Đặng Quốc Trường - Phó tổng giám đốc hiện đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Trong bối cảnh đó, Ban kiểm soát PC1 đã quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội là 5/6/2026, thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 7/2026 tại trụ sở công ty ở Hà Nội.

PC1 đồng thời cho biết doanh nghiệp chưa thể công bố Báo cáo tài chính quý I/2026 đúng thời hạn do các nhân sự liên quan đến việc phê duyệt báo cáo đang phối hợp làm việc với cơ quan điều tra và đã bị khởi tố, tạm giam. Công ty cam kết sẽ công bố thông tin ngay sau khi hoàn tất báo cáo tài chính.﻿

Ở một diễn biến khác, PC1 mới đây đã phát đi thông báo liên quan đến quyết định khởi tố, qua đó khẳng định hệ thống quản trị và vận hành tại các mảng kinh doanh cốt lõi đã được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, độc lập nên không bị ảnh hưởng.

" Hiện toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn vẫn diễn ra bình thường ở các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy và các dự án trong nước, quốc tế. Các công trình, dự án, nhà máy và hệ thống vận hành của PC1 vẫn duy trì hoạt động an toàn, ổn định; các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động vẫn được thực hiện theo đúng cam kết ", PC1 cho hay.﻿

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PC1 liên tục lao dốc trong thời gian gần đây. Chốt phiên 18/5, PC1 dừng ở mức 17.650 đồng/cp, tương ứng mức giảm khoảng 35% chỉ sau một tháng.