Bệnh viện Triều An bị hủy tư cách công ty đại chúng

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đơn vị này đã có thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An (425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, TP.HCM).

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Trầm Bê- Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, đầu tháng 5/2026, UBCKNN cũng ban hành để Quyết định số 224/QĐ-XPHC xử phạt Bệnh viện Triều An số tiền 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất bán niên được soát xét năm 2024, BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2024; BCTC riêng bán niên được soát xét năm 2025; BCTC hợp nhất bán niên được soát xét năm 2025, BCTC riêng được kiểm toán năm 2025; BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2025.

Bệnh viện Triều An thành lập năm 1999, cũng là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam.

Năm 2001, bệnh viện đi vào hoạt động với vốn điều lệ 490 tỷ đồng, được góp vốn bởi ông Trầm Bê, CTCP Xây dựng Bình Chánh và ông Lưu Trung Lương, một doanh nhân gốc Hoa.

Tại bệnh viện này, ông Trầm Bê từng là Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An từ năm 1999; đến năm 2017 thì bị bãi nhiệm do vướng vòng lao lý.

Tuy nhiên người nhà ông Trầm Bê và ông ông Trần Ngọc Henri - người được gọi là "phó tướng" của ông Trầm Bê, vẫn đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại Bệnh viện Triều An từ khi vị doanh nhân sinh năm 1959 bị khởi tố.

Sau khi thi hành án xong, ông Trầm Bê được bầu làm Thành viên HĐQT Bệnh viện Triều An nhiệm kỳ 2022-2027.