Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bệnh viện Triều An bị hủy tư cách công ty đại chúng

PV | 18-05-2026 - 18:04 PM | Thị trường chứng khoán

UBCKNN đã có thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An do ông Trầm Bê là Người đại diện theo pháp luật.

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đơn vị này đã có thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An (425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, TP.HCM).

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Trầm Bê- Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, đầu tháng 5/2026, UBCKNN cũng ban hành để Quyết định số 224/QĐ-XPHC xử phạt Bệnh viện Triều An số tiền 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất bán niên được soát xét năm 2024, BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2024; BCTC riêng bán niên được soát xét năm 2025; BCTC hợp nhất bán niên được soát xét năm 2025, BCTC riêng được kiểm toán năm 2025; BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2025.

Bệnh viện Triều An bị hủy tư cách công ty đại chúng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: BV Triều An

Bệnh viện Triều An thành lập năm 1999, cũng là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam.

Năm 2001, bệnh viện đi vào hoạt động với vốn điều lệ 490 tỷ đồng, được góp vốn bởi ông Trầm Bê, CTCP Xây dựng Bình Chánh và ông Lưu Trung Lương, một doanh nhân gốc Hoa.

Tại bệnh viện này, ông Trầm Bê từng là Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An từ năm 1999; đến năm 2017 thì bị bãi nhiệm do vướng vòng lao lý.

Tuy nhiên người nhà ông Trầm Bê và ông ông Trần Ngọc Henri - người được gọi là "phó tướng" của ông Trầm Bê, vẫn đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại Bệnh viện Triều An từ khi vị doanh nhân sinh năm 1959 bị khởi tố.

Sau khi thi hành án xong, ông Trầm Bê được bầu làm Thành viên HĐQT Bệnh viện Triều An nhiệm kỳ 2022-2027.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc Chứng khoán Dragon Capital gọi tên nhóm cổ phiếu đang bị "bỏ quên" giữa lúc VN-Index lên đỉnh

Giám đốc Chứng khoán Dragon Capital gọi tên nhóm cổ phiếu đang bị "bỏ quên" giữa lúc VN-Index lên đỉnh Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức trong tuần 18–22/5: Cổ tức tiền mặt cao nhất 83%, một ngân hàng chi gần 5.000 tỷ đồng trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức trong tuần 18–22/5: Cổ tức tiền mặt cao nhất 83%, một ngân hàng chi gần 5.000 tỷ đồng trả cổ tức Nổi bật

Novaland bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Novaland bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

18:03 , 18/05/2026
Doanh nghiệp 'đua' phát hành trái phiếu

Doanh nghiệp 'đua' phát hành trái phiếu

16:06 , 18/05/2026
Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược chiều tung hơn 200 tỷ gom một cổ phiếu ngân hàng

Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược chiều tung hơn 200 tỷ gom một cổ phiếu ngân hàng

15:45 , 18/05/2026
Xếp dỡ Hải An đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 11%, phát hành gần 1.900 tỷ đồng trái phiếu

Xếp dỡ Hải An đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 11%, phát hành gần 1.900 tỷ đồng trái phiếu

14:26 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên