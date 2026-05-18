Doanh nghiệp 'đua' phát hành trái phiếu

Nhiều doanh nghiệp quay lại thị trường trái phiếu

Theo ghi nhận, nhóm bất động sản tiếp tục hút tiền ở kênh trái phiếu trong tháng 4. Trong đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh An phát hành tổng cộng 7.500 tỷ đồng qua 2 lô trái phiếu. Lô lớn nhất trị giá 6.200 tỷ đồng kỳ hạn 30 tháng, lãi suất cố định 10,5%/năm.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Tam Tài Lộc thu về 5.700 tỷ đồng qua trái phiếu kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 10%/năm. Đây là đơn vị sẽ nhận chuyển nhượng quỹ căn hộ thuộc dự án Grand Marina Saigon.

Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) tiếp tục hút tiền qua trái phiếu với lô 6.000 tỷ đồng kéo dài 30 tháng, trả lãi ban đầu 12,5%/năm. Lãi suất huy động của VHM cũng tăng so với các lô phát hành hồi tháng 8/2025, khi đó cố định 11%/năm, còn hiện tại chuyển sang thả nổi.

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Gia Hưng - đơn vị thành viên trước đây của Novaland - huy động thành công hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng với lãi suất cố định 11%/năm trong 3 năm. Số tiền được An Gia Hưng dùng để góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận nhằm phát triển giai đoạn 2 dự án NovaWorld Phan Thiết. Công ty TNHH Thăng Long phát hành trái phiếu trị giá 459 tỷ đồng với lãi suất 10,33%/năm.

Công ty CP Văn Phú Invest (mã chứng khoán: VPI) quay lại thị trường với trái phiếu 150 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11,5%/năm. Tương tự, Công ty CP Bcons PS Land lần đầu xuất hiện trên thị trường trái phiếu với lô 276 tỷ đồng, lãi suất cố định 11,5%/năm.

Thị trường cũng ghi nhận sự trở lại của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) sau nhiều năm tái cấu trúc nợ trái phiếu cũ. Công ty của bầu Đức thu về 2.000 tỷ đồng từ lô có kỳ hạn 3 năm, lãi suất ban đầu 10,5%/năm.

Áp lực đáo hạn trái phiếu

Theo số liệu từ Công ty CP Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong tháng 4 đạt khoảng 51.700 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với quy mô phát hành khoảng 30.400 tỷ đồng, tương ứng 58,7% tổng lượng phát hành toàn thị trường. So với cùng kỳ năm trước, mức phát hành của nhóm này tăng gần 111% và cũng là mức cao nhất ghi nhận trong vòng 6 tháng gần đây.

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt khoảng 93.300 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ. Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu doanh nghiệp trong giai đoạn này quanh mức 8,6%, cao hơn mặt bằng năm 2025.

Trong cơ cấu phát hành từ đầu năm đến nay, nhóm bất động sản tiếp tục dẫn đầu khi chiếm hơn 58% tổng giá trị phát hành. Khối ngân hàng đứng thứ hai với khoảng 29.600 tỷ đồng, tương ứng tỷ trọng gần 29%.

Tuy nhiên, áp lực đáo hạn trái phiếu vẫn đang đè nặng lên nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm bất động sản. MBS ước tính trong quý II sẽ có khoảng 58.500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán, tăng 140% và cao gấp 3,3 lần so với quý I vừa qua.

Ngoài áp lực đáo hạn, thị trường cũng tiếp tục ghi nhận tình trạng doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa vụ trái phiếu. Trong tháng 4 có 4 mã trái phiếu chậm trả gốc và lãi với tổng giá trị gần 2.900 tỷ đồng.