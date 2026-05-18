Taseco Land chốt ngày trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE) vừa phê duyệt ngày 28/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu, đồng thời nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Taseco Land sẽ chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thực hiện thanh toán 15/6/2026.

Với 360 triệu cổ phiếu TAL đang lưu hành trên thị trường, Taseco Land sẽ phải chi khoảng 180 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông lần này.

Bên cạnh phương án trả cổ tức bằng tiền, doanh nghiệp còn phát hành 36 triệu cổ phiếu để thực hiện trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Taseco Land cũng triển khai phát hành 108 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10:3, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Nếu cả hai đợt phát hành cổ phiếu nêu trên thành công, vốn điều lệ của Taseco Land sẽ tăng từ 3.600 tỷ đồng lên mức 5.040 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Taseco Land ghi nhận doanh thu thuần gần 692,8 tỷ đồng, tăng 84,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 276,1 tỷ đồng, tăng 112,5%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 17 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm, từ 42,7 tỷ đồng xuống còn 32,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng gần 4,5 tỷ đồng, giảm 60,9%. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 45,5 tỷ đồng lên 56,2 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Taseco Land báo lãi ròng quý I/2026 đạt hơn 156,6 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần mức lãi ròng của quý I/2025.

Năm 2026, Taseco Land lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 11.062,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.512,5 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 6,3% kế hoạch doanh thu và 6,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Taseco Land tăng 10,6% so với đầu năm, lên mức hơn 16.937,2 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 10.266,5 tỷ đồng, tăng 16,7%.