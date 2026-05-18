Xếp dỡ Hải An đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 11%, phát hành gần 1.900 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã: HAH, sàn HoSE) vừa công bố các tờ trình chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 sẽ diễn ra ngày 6/6 tới.

Tại đại hội sắp tới, Xếp dỡ Hải An trình cổ đông phương án phát hành 3,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính công ty sẽ thu về 35 tỷ đồng. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm.

Thời gian dự kiến giải ngân từ quý II-IV/2026, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu hoàn thành đợt phát hành trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 1.883 tỷ đồng lên 1.918 tỷ đồng.

Xếp dỡ Hải An cũng có kế hoạch huy động vốn thông qua chào bán tối đa 18,8 triệu trái phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua 01 trái phiếu.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, ước tính công ty sẽ huy động được 1.883 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất không quá 8%/năm, dự kiến phát hành trong giai đoạn từ năm 2026 - 2027.

Với 1.883 tỷ đồng dự kiến thu được, HAH sẽ sử dụng làm vốn đối ứng thanh toán các hợp đồng đóng tàu đã ký và sẽ ký trong tương lai; thanh toán chi phí cho dự án đầu tư cảng và cảng cạn (ICD) khi có cơ hội đầu tư phù hợp.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Mỗi trái phiếu sẽ đi kèm một chứng quyền (quyền mua cổ phiếu HAH trong tương lai với mức giá cố định).

Do đó, HAH dự kiến phát hành tối đa 18,8 triệu chứng quyền, mỗi chứng quyền được mua 10 cổ phiếu phát hành thêm với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, số lượng cổ phiếu phát hành theo chứng quyền tối đa là 188,34 triệu đơn vị.

Đại hội cũng sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu giảm nhẹ 0,2% so với năm 2025, xuống 5.140 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.250 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện năm 2025.

Công ty đề xuất chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu. Đối với cổ tức năm 2026, công ty dự kiến thanh toán bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%.

Về kế hoạch đầu tư, Xếp dỡ Hải An dự kiến tìm kiếm cơ hội mua từ 1 - 2 tàu container cũ từ 2.500 - 3.500 Teus nhằm bổ sung năng lực đội tàu. Đồng thời, công ty tiếp tục theo dõi và triển khai 4 hợp đồng đóng mới tàu 3.000 Teus đã ký trong năm 2025 cùng 2 hợp đồng đóng mới tàu 7.100 Teus ký trong năm 2026.

Ở mảng cảng và logistics, doanh nghiệp muốn tìm kiếm và hợp tác với các Cảng ở vực Hải Phòng để đưa tàu Hải An vào làm hàng; đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư về Cảng biển khu vực Hải Phòng để nâng cao năng lực hoạt động khai thác cảng và tiết kiệm chi phí chuyển cảng cho đội tàu. Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.