Năm Bảy Bảy muốn bán toàn bộ hơn 315.000 cổ phiếu quỹ

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, Năm Bảy Bảy đã thông qua việc bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ hiện có nhằm mục đích cơ cấu lại nguồn vốn của công ty.

Thời gian dự kiến giao dịch trong quý II, quý III/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ đầy đủ, hợp lệ và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Giá bán theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và dự kiến không thấp hơn 17.760 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa bình quân 10 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu NBB, từ 29/4/2026 đến 14/5/2026), đảm bảo tuân thủ quy định.

Phần chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán được bù đắp từ Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu thuần hơn 3,8 tỷ đồng, giảm 72,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 58,7 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 17,8%; thu nhập khác hơn 1,6 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Năm Bảy Bảy báo lãi ròng quý I/2026 đạt gần 140,3 triệu đồng, tăng 165% so với quý I/2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy tăng 3% so với đầu năm, lên mức hơn 8.014,8 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 4.341,9 tỷ đồng, chiếm 54,2% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn hơn 1.959,3 tỷ đồng, chiếm 24,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 6.193,8 tỷ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 4.669,7 tỷ đồng, chiếm 75,4% tổng nợ.



