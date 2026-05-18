Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược chiều tung hơn 200 tỷ gom một cổ phiếu ngân hàng

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên sáng. Tuy nhiên, lực cầu gia tăng về cuối ngày đã giúp chỉ số đảo chiều tăng điểm trong phiên chiều. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index tăng 6,34 điểm, lên 1.927 điểm. Thanh khoản duy trì với giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 26.400 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 688 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 610 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VCB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 231 tỷ đồng. Theo sau, VNM và MSB là mã tiếp theo được gom mạnh 98 và 66 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, ACB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 170 tỷ đồng. Theo sau là HPG và VHM, lần lượt bị bán ròng 136 tỷ đồng và 73 tỷ đồng, trong khi GAS cũng chịu áp lực xả với giá trị 70 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 35 tỷ đồng

Tại chiều mua, CEO được mua ròng mạnh nhất với giá trị 28 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MBS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng PLC, VTZ, LAS.

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 38 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 17 tỷ, IDC, DXP, NRC bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 43 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MZG được khối ngoại mua 4 tỷ đồng. Theo sau, VEA và HNG cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 32 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , MSR, OIL, ,...