Novaland bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Theo Hà Ly | 18-05-2026 - 18:03 PM | Thị trường chứng khoán

Novaland nhận được liên tiếp hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Thuế TP.HCM với tổng số tiền 42 triệu đồng.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố nhận được liên tiếp hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, theo Quyết định số 2781/QĐ-XPHC ngày 13/05/2026 của Thuế TP.HCM, Novaland bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng do chậm nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế phi nông nghiệp tại địa chỉ Số 313B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP.HCM và số 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP.HCM giai đoạn 2013-2016; 2017-2021; 2022-2026.

Còn theo Quyết định số 2851/QĐ-XPHC ngày 15/05/2026 của Thuế TP.HCM, Novaland bị xử phạt hành chính 22 triệu đồng do chậm nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại các khu sau: Thửa 1134, tờ bản đồ 1, 34 Nguyễn Đăng Giai, phường An Khánh; Thửa 791, tờ bản đồ số 12, 38 Nguyễn Đăng Giai, phường An Khánh; Thửa 27, từ bản đồ số 60, 36 Nguyễn Đăng Giai, phường An Khánh; Thửa 301, tờ bản đồ số 1, 17/7 Đường 63, phường An Khánh; Thửa 1091, tờ bản đồ số 2, 6 Trần Ngọc Diện, phường An Khánh.

Liên quan đến nội dung vi phạm nêu trên, Novaland cho biết, thực hiện theo Công văn số 3228/TPHCM-QLĐ ngày 02/10/2025 của Thuế TP.HCM về việc kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng đất rà soát và hoàn thiện hồ sơ kê khai theo quy định, Công ty đã tiến hành rả soát và cập nhật danh mục các bắt động sản thuộc diện kê khai theo hướng dẫn của cơ quan Thuế.

Với tinh thần tuân thủ pháp luật, NVL đã chủ động thực hiện kê khai bỏ sung và đến nay đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các bất động sản thuộc danh mục nêu trên theo đúng quy định.

Novaland bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế- Ảnh 1.

Mới đây, Novaland công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu thuần gần 3.587 tỷ đồng, tăng 102%. Động lực chính đến từ doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản gần 3.452 tỷ đồng, tăng 111%, từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram… và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Novaland còn được hưởng lợi từ doanh thu tài chính tăng 58% lên gần 816 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, công ty còn tiết giảm 7% chi phí quản lý doanh nghiệp về mức gần 283 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 4% còn chưa đầy 92 tỷ đồng và chi phí lãi vay cũng giảm 15% còn gần 35 tỷ đồng.

Kết quả, NVL báo lợi nhuận sau thuế 860 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 476 tỷ đồng cùng kỳ.

Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần kỷ lục 22.715 tỷ đồng, gấp 3,2 lần năm 2025. Lợi nhuận sau thuế tương đương năm trước ở mức 1.852 tỷ đồng. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện 16% và 46% sau 3 tháng đầu năm.

Giám đốc Chứng khoán Dragon Capital gọi tên nhóm cổ phiếu đang bị "bỏ quên" giữa lúc VN-Index lên đỉnh

Lịch chốt quyền cổ tức trong tuần 18–22/5: Cổ tức tiền mặt cao nhất 83%, một ngân hàng chi gần 5.000 tỷ đồng trả cổ tức

Doanh nghiệp 'đua' phát hành trái phiếu

