Cổ phiếu Big4 và dầu khí kéo VN-Index thoát hiểm phiên đầu tuần

Ngay từ đầu phiên, thị trường đã rơi vào trạng thái tiêu cực, khi các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phân hóa mạnh. Dòng tiền nghiêng hẳn về bên bán, hàng trăm cổ phiếu bị sắc đỏ bao phủ.

Tuy nhiên, lực cầu “bắt đáy” về cuối phiên ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và năng lương dầu khí giúp VN-Index “thoát hiểm” thành công cuối giờ.

Cụ thể, kết phiên VN-Index tăng 6,34 điểm, đạt 1.927,94 điểm. Phía sàn HNX-Index giữ phong độ toàn phiên tăng 1,83 điểm, lên 259,25 điểm; Ngược lại UPCoM-Index giảm 0,71 điểm, dừng tại 125,90 điểm.

Dù chịu áp lực chốt lời, sắc đỏ chiếm đa số, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đứng ở vị trí dẫn dắt thị trường có: VCB +4,12%, 5,47%, CTG +1,4%, ngoài ra còn có LPB +1,55% và SSB, VAB, KLB, … giữ được sắc xanh.

Bên cạnh, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng ghi nhận tín hiệu tích cực từ: HCM +2,96%, VIX +1,33%, VND +1,22%, SHS +1,69%, MBS +3,61%, DSE +2,23%, FTS +1,69%,… SSI, VCI, AGR,… được sắc xanh bao phủ.

Ngoài ra, phải kể đến nhóm cổ phiếu năng lượng, dầu khí tiếp tục là tâm điểm “xuống tiền” của nhà đầu tư với: PLX tăng kịch giá trần, BSR +5,35%, PVD +6,23%, PVS +3,66%, PVT +5,2%, PVC +7,01%, PVB +5,4%, GAS +4,03%, POW +1,42%,…

Đà tăng bứt phá của cổ phiếu dầu khí xuất phát từ lo ngại căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang, qua đó hỗ trợ giá dầu thế giới và kích hoạt dòng tiền đầu cơ chảy mạnh vào nhóm năng lượng.

Ngoài ra, một số cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành khác tăng mạnh, góp phần giữ đà tăng cho chỉ số có: FPT +2,74%, nhóm nguyên vật liệu, phân bón: DCM +2,86%, GVR +4,11%, DPM +4,26%,… hay VNM +1,17%.

Thị trường chứng khoán "xanh vỏ, đỏ lòng" trong phiên đầu tuần (18/5).

Ngược dòng thị trường, nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục bị nhà đầu tư tháo hàng, các ông lớn giảm giá mạnh: VHM -2,53%, VIC -1,32%, VRE -2,65%, KFS -1,3%, sắc đỏ bao phủ trên diện rộng ở nhóm này tại cổ phiếu NVL, KDH, DXG, IDC, SJS, SIP,…

Điểm sáng của nhóm bất động sản ghi nhận BCM +4,07% bất chấp kết quả kinh doanh kém tích cực quý 1/2026. Một vài sắc xanh khác có VPI, SNZ, CEO, CRE,…

Tại nhóm ngành công nghiệp, tiêu dùng cũng kém tích cực: VJC -0,12%, CII -0,79%, PC1 -1,12%, CTD -4,44%, GEE -0,99%,… MWG -3,36%, PNJ -3,86%, MSN -1,29%, HAG -2,48%,…

Về phía nhà đầu tư nước ngoại tiếp tục trạng thái bán ròng từ phiên trước đó với gần 700 tỷ đồng phiên hôm nay. Trong đó, sàn HoSE khối này bán ròng hơn 610 tỷ đồng.

Chiều bán, cổ phiếu ACB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 170 tỷ đồng, tiếp đến là HPG gần 135 tỷ đồng. Áp lực xả hàng cũng tập trung ở VHM, FPT và GAS với giá trị trên 70 tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra, MSN, CTD, VPB, STB và MWG cũng nằm trong nhóm bị rút vốn đáng kể.

Bên mua, cổ phiếu VCB dẫn đầu chiều mua ròng với hơn 230 tỷ đồng, vượt trội so với phần còn lại của thị trường. Theo sau là VNM gần 98 tỷ đồng, MSB hơn 65 tỷ đồng và BID khoảng 54 tỷ đồng. Dòng tiền ngoại cũng chảy vào một số mã như TCB, HDB, DXG, DPM,…