Ngay trong tuần tới, FPT sẽ chốt quyền nhận cổ tức, số tiền dự chi 1.700 tỷ

Tập đoàn FPT vừa công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhận cổ tức là 29/5, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/6. Với hơn 1,7 tỷ cổ phiếu lưu hành, FPT dự chi 1.700 tỷ cho đợt cổ tức lần này.

Như vậy, FPT đã hoàn thành kế hoạch cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 20% được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua. Ngoài ra, FPT còn có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn với tỷ lệ 10:1, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Toàn bộ nguồn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, qua đó nâng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu FPT đang có nhịp hồi sau khi giảm gần 50% từ đỉnh. Tính từ đáy, thị giá FPT đã tăng hơn 6%. Vốn hóa thị trường tương ứng vào khoảng gần 127.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận đà tăng trưởng trở lại mức hai chữ số về cả doanh thu và lợi nhuận.

Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế (LNTT) trong 4 tháng năm 2026 đạt lần lượt là 17.228 tỷ đồng và 3.787 tỷ đồng tăng 11,6% và 17,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 3.360 tỷ đồng và 1.972 đồng cổ phiếu tăng 16,0% và 15,3%.

Tính riêng tháng 4, tăng trưởng doanh thu và LNTT toàn Tập đoàn đạt 20,0% và 21,3%. Lãi ròng đạt 873 tỷ đồng, tăng gần 21% so với tháng 4/2025. Trong đó mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài doanh thu tăng trưởng 20,5% và LNTT tăng trưởng 27,0%.

Trong 4 tháng đầu năm, mảng Dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt doanh thu 12.426 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 13%. Trong đó, thị trường trọng điểm Nhật Bản tiếp tục giữ mức tăng trưởng 23.0%, đạt doanh thu 5,880 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 19.976 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy khách hàng quốc tế đang mạnh tay hơn với các khoản đầu tư công nghệ, chuyển đổi mở ra dư địa tăng trưởng cho FPT trong thời gian tới.

FPT thắng thầu 9 dự án lớn với quy mô trên 10 triệu USD, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực triển khai và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường công nghệ toàn cầu. Doanh thu Chuyển đổi số đạt 6.077 tỷ đồng (+25,3% so với cùng kỳ) dẫn dắt bởi doanh thu Dịch vụ AI/Data Analytics với mức tăng trưởng doanh số đạt 83,3%, cho thấy nhu cầu chuyển đổi AI tiếp tục mở rộng trong tập khách hàng toàn cầu của FPT.